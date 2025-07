Indústria Brasileira organiza missão empresarial contra o tarifaço

País – A Confederação Nacional da Indústria (CNI) vai organizar uma missão empresarial aos Estados Unidos nas próximas semanas, para discutir a possível aplicação da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados. A medida anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, há duas semanas, pode entrar em vigor a partir de 1º de agosto, caso não haja acordo entre os dois países.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (25) pelo presidente da entidade, Ricardo Alban, durante reunião do Fórum Nacional da Indústria, em São Paulo.

“Não devemos perder a razão neste momento, mas também não podemos cruzar os braços. Queremos ir aos Estados Unidos conversar de empresa para empresa e defender os nossos interesses comerciais”, afirmou Alban.

O objetivo da missão, segundo Alban, é sensibilizar empresas brasileiras e norte-americanas sobre os impactos negativos da tarifa e contribuir com a mediação entre os governos, sem interferir diretamente nas negociações oficiais.

“Mas que nós possamos ser facilitadores, indutores, dessa convergência de negociações, de entendimentos. Uma mesa de negociação sem a presença política e geopolítica do tema, mas sim com os assuntos comerciais e econômicos, para que essa relação tão importante e tão longeva [entre] Brasil e Estados Unidos seja preservada”, afirmou o presidente da CNI.

Alban ressaltou ainda que o setor mantém a expectativa de que a tarifa imposta seja suspensa ou, ao menos, adiada por 90 dias para ampliar o espaço para diálogo.

Investimentos bilaterais Brasil-EUA

Mapeamento elaborado pela CNI aponta que 2,9 mil empresas brasileiras têm investimentos nos EUA. Nos últimos cinco anos (2020-2025), 70 empresas nacionais anunciaram projetos em solo norte-americano. Destaques para a JBS (US$ 807 milhões), Omega Energia (US$ 420 milhões), Companhia Siderúrgica Nacional (US$ 350 milhões), Bauducco Foods (US$ 200 milhões) e Embraer (US$ 192 milhões).

Ainda de acordo com o estudo, os investimentos do Brasil nos Estados Unidos alcançaram um estoque de US$ 22,1 bilhões em 2024, uma alta de 52,3% em relação a 2014. Entre 2020 e 2024, empresas do país anunciaram mais de US$ 3,3 bilhões em novas operações nos EUA.

Em contrapartida, os americanos acumularam US$ 357,8 bilhões em investimentos no Brasil no ano passado, um aumento de 228,7% em relação a 2014. Atualmente, segundo o estudo, há 3,6 mil companhias americanas operando no Brasil.

Tarifaço: 1ª conversa entre Brasil e EUA

O vice-presidente e ministro do Desenvlvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, afirmou, nesta quinta-feira (24), ter conversado com o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, no último sábado. Esta foi a primeira conversa entre integrantes do alto escalão dos dois governos desde o anúncio do tarifaço.

“Foi uma conversa longa, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação”, disse o vice-presidente, que não entrou em detalhes sobre a resposta de Lutnick.

“Em vez de ter um perde-perde, com inflação nos Estados Unidos e diminuição das nossas exportações para o mercado americano, nós devemos resolver os problemas, aumentar a complementaridade econômica, a integração produtiva, investimentos recíprocos. Enfim, avançarmos numa agenda extremamente positiva”, afirmou. Com informações do Brasil 61.