Indústria do RJ tem melhor desempenho do Brasil em 2025

Governo atribui resultado a políticas de modernização e qualificação da mão de obra

by Lívia Nascimento

Estado do Rio – A indústria do Rio de Janeiro registrou alta de 6,8% na produção em junho, na comparação com junho de 2024, superando a média nacional, que teve queda de 1,3% no mesmo período. Além disso, entre maio e junho de 2025, o setor cresceu 0,4%, enquanto a média do país avançou apenas 0,1%. Os números foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (8), por meio da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional.

“O crescimento consistente da nossa produção industrial, acima da média nacional, é resultado de um ambiente de negócios cada vez mais atrativo, construído a partir de políticas públicas voltadas à modernização da infraestrutura, ao estímulo à inovação e à valorização da mão de obra qualificada. Nossa gestão tem o compromisso de incentivar a competitividade da indústria, diversificar a base produtiva e fortalecer os setores que impulsionam o desenvolvimento e a geração de oportunidades para a população fluminense”, afirmou o governador Cláudio Castro.

A pesquisa do IBGE constatou ainda que a produção industrial do Rio de Janeiro acumula, no ano, uma alta de 2,5%. A secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi, ressalta que a indústria fluminense segue em ritmo de crescimento.

“Enquanto a maioria dos estados pesquisados pelo IBGE apresenta retração na atividade industrial – na comparação com junho de 2024, o setor industrial recuou 1,3%, com taxas negativas em sete das 18 unidades da federação pesquisadas – o Rio de Janeiro mantém trajetória de crescimento e apresenta resultados mais robustos do que a média nacional, reforçando sua força produtiva e capacidade de atrair investimentos”,  destacou Fernanda Curdi.

