Indústria lidera trajetória de contratações no Sul Fluminense e cria mais de 590 empregos

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 17:25 horas

Em dois meses, o setor industrial na região criou 749 novos postos de trabalho, segundo a Firjan

Sul Fluminense – O setor industrial e a construção civil no Sul Fluminense são os maiores responsáveis pela retomada dos empregos na região, com a criação de 596 postos de trabalho em setembro, seguindo a trajetória de recuperação iniciada em agosto (+153). Nesta última verificação, as atividades que mais geraram contratações foram as relacionadas ao atendimento hospitalar, com 199 admissões, seguida pela produção de laminados planos de aço, com o acréscimo de 130 vagas preenchidas. Os dados constam na plataforma Retratos Regionais da Firjan (http://www.firjan.com.br/retratosregionais), que traz recorte setorial e regional do mercado de trabalho fluminense todos os meses.

Observando as contratações por município, em setembro, Volta Redonda somou 531 novos empregos, seguido por Barra do Piraí, com 361. Nestes números, além da indústria, são considerados os demais setores produtivos, como o comércio e os serviços.

Em termos percentuais, a região Sul Fluminense recuperou, a partir de julho, 10,9% do saldo de empregos perdido entre março e junho (- 12.017 postos de trabalho), período mais severo da pandemia. Essa recuperação também leva em conta todos os setores produtivos.

Plataforma Retratos Regionais

A plataforma Retratos Regionais tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Em painel setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais.

Em painel regional, que também permite a busca por município, é apresentado o cenário geral de empregos, incluindo todos os grandes setores. Neste mês, também é disponibilizado Indicador de Retomada dos Empregos. A plataforma pode ser acessada através deste link (www.firjan.com.br/retratosregionais).