quinta-feira, 28 agosto 2025
Fale conosco

“Inflação do aluguel” volta a subir e fecha agosto em 0,36%

Indicador acumula 3,03% em 12 meses e serve de referência para contratos imobiliários

by Agatha Amorim

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

País – Depois de três meses consecutivos de queda, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), conhecido como “inflação do aluguel”, voltou a registrar alta e fechou agosto em 0,36%. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em julho, o índice havia registrado recuo de 0,77%, dando sequência a dois meses de queda: -0,49% em maio e -1,67% em junho. Com o resultado de agosto, o IGP-M acumula alta de 3,03% nos últimos 12 meses. No mesmo período de 2024, o índice mensal tinha ficado em 0,29%, com 4,26% de variação no acumulado anual. Em março deste ano, o indicador chegou a bater 8,58%.

A FGV calcula o IGP-M a partir de três componentes, sendo o mais relevante o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a inflação sentida pelos produtores e responde por 60% do indicador.

Em agosto, o IPA subiu 0,43%, revertendo a queda de julho, quando registrou -1,29%. As principais altas vieram do minério de ferro (6,76%), da soja em grão (3,73%) e da banana (15,03%).

Outro componente do IGP-M é o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), responsável por 30% do índice. Em agosto, o IPC caiu 0,07%, com destaque para a passagem aérea (-8,56%), a tarifa de eletricidade residencial (-1,97%) e a gasolina (-0,85%). Segundo especialistas, o recuo no preço dos bilhetes de avião se deve ao fim do período escolar, quando a procura diminui. Já o alívio na conta de luz veio com o Bônus de Itaipu, desconto que beneficiou 80,8 milhões de consumidores e compensou a bandeira tarifária vermelha 2, que adiciona R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.

O terceiro componente do IGP-M, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), registrou alta de 0,70% em agosto.

O IGP-M é conhecido como inflação do aluguel porque o acumulado em 12 meses costuma servir como referência para o reajuste anual de contratos imobiliários. Além disso, o índice é utilizado para atualizar algumas tarifas públicas e serviços essenciais.

A coleta de preços da FGV para o levantamento do IGP-M é feita em sete capitais: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. O período de referência para o levantamento de agosto foi de 21 de julho a 20 de agosto. Com informações da Agência Brasil.

Você também pode gostar

UFF realiza IX Semana de Engenharia de Agronegócios...

Integração e oportunidades marcam a 6ª edição do...

Evento de negócios movimenta 250 participantes em Volta...

Resende recebe projeto da Volkswagen para gerar renda...

CSN promove workshop de transformação digital em Volta...

Taxa média de juros fica em 31,4% ao...

Programa de Estágio 2025 abre vagas para estudantes...

Lula assina decreto que lança TV 3.0 para...

Piraí sedia evento estadual para impulsionar pequenos negócios

Setor de serviços atinge 15,2 milhões de empregos...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996