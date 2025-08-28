“Inflação do aluguel” volta a subir e fecha agosto em 0,36%

País – Depois de três meses consecutivos de queda, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), conhecido como “inflação do aluguel”, voltou a registrar alta e fechou agosto em 0,36%. O dado foi divulgado nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em julho, o índice havia registrado recuo de 0,77%, dando sequência a dois meses de queda: -0,49% em maio e -1,67% em junho. Com o resultado de agosto, o IGP-M acumula alta de 3,03% nos últimos 12 meses. No mesmo período de 2024, o índice mensal tinha ficado em 0,29%, com 4,26% de variação no acumulado anual. Em março deste ano, o indicador chegou a bater 8,58%.

A FGV calcula o IGP-M a partir de três componentes, sendo o mais relevante o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a inflação sentida pelos produtores e responde por 60% do indicador.

Em agosto, o IPA subiu 0,43%, revertendo a queda de julho, quando registrou -1,29%. As principais altas vieram do minério de ferro (6,76%), da soja em grão (3,73%) e da banana (15,03%).

Outro componente do IGP-M é o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), responsável por 30% do índice. Em agosto, o IPC caiu 0,07%, com destaque para a passagem aérea (-8,56%), a tarifa de eletricidade residencial (-1,97%) e a gasolina (-0,85%). Segundo especialistas, o recuo no preço dos bilhetes de avião se deve ao fim do período escolar, quando a procura diminui. Já o alívio na conta de luz veio com o Bônus de Itaipu, desconto que beneficiou 80,8 milhões de consumidores e compensou a bandeira tarifária vermelha 2, que adiciona R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.

O terceiro componente do IGP-M, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), registrou alta de 0,70% em agosto.

O IGP-M é conhecido como inflação do aluguel porque o acumulado em 12 meses costuma servir como referência para o reajuste anual de contratos imobiliários. Além disso, o índice é utilizado para atualizar algumas tarifas públicas e serviços essenciais.

A coleta de preços da FGV para o levantamento do IGP-M é feita em sete capitais: Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. O período de referência para o levantamento de agosto foi de 21 de julho a 20 de agosto. Com informações da Agência Brasil.