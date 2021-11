Infraestrutura de transportes é a aposta do Médio Paraíba para o desenvolvimento

Matéria publicada em 19 de novembro de 2021, 19:30 horas

Médio Paraíba- Projetos que melhoram os acessos – viários, aéreos e ferroviários – estão entre os investimentos prioritários para a promoção do crescimento econômico da Região do Médio Paraíba. As propostas foram apresentadas à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta sexta-feira (19/11), durante evento em Volta Redonda, para discutir a regulamentação do Fundo Soberano. O encontro reuniu prefeitos e outras autoridades dos municípios vizinhos, acadêmicos, empresários e representantes de organizações sociais.

“O estado vem perdendo posições e precisa ser o indutor de novos investimentos na área de serviços, de ciência e tecnologia, novos produtos e infraestrutura, quer seja ferrovia e/ou aeroportos. Aqui temos a demanda regional de um aeroporto, a malha ferroviária não é hoje 20% do que o estado já teve. A questão da Dutra é fundamental para a região. Mais do que falar, é ouvir os atores que estão participando do debate”, afirmou o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Sul Fluminense (SulCarj), José Marciano de Oliveira, citou a necessidade da melhoria do acesso entre Volta Redonda e Angra dos Reis como iniciativa indutora da atividade turística. Já a construção de uma ligação de 80 quilômetros de Barra Mansa até Itatiaia seria uma alternativa para desafogar a Rodovia Presidente Dutra.

“Todas as vezes que há algum imprevisto, dificuldade ou acidente na Dutra, a conexão de uma cidade com a outra também para. As cidades param”, comentou o presidente do SulCarj.

A reativação da ferrovia que liga a cidade de Barra Mansa a Angra dos Reis é apontada como fundamental para estimular a exportação dos produtos das regiões. “Acho que o Fundo Soberano vem em uma boa hora e precisamos desses recursos para desenvolver essas atividades e melhorar a infraestrutura do estado”, disse Oliveira.

No encontro, também foi citada a necessidade da finalização das obras do aeroporto de Resende, que hoje precisa de R$ 12 milhões, e a construção de um novo aeroporto regional de médio porte. Ceciliano afirmou que já levou o pleito ao governador do Estado, Cláudio Castro, e ao secretário de Estado de Obras e Infraestrutura, o deputado licenciado Max Lemos.

Turismo

A diretora-executiva do Vale do Café Conventions & Visitors Bureau, Luciana De Lamare, vê nos recursos do Fundo Soberano a oportunidade de investimento em projetos turísticos para a região, valorizando os patrimônios materiais e imateriais do estado. Ela também avalia como ações estruturantes o incentivo à agricultura familiar e o combate às construções irregulares.

“A promoção turística é só uma parte importante nessa cadeia produtiva, nesse setor que tangencia vários outros segmentos da economia. A gente precisa olhar o turismo como muito importante para o desenvolvimento do território. Na nossa região, a gente trabalha a ativação de centros históricos, a recuperação do artesanato típico que é fonte de renda e ajuda na igualdade de gênero”, citou De Lamare.

O presidente da Alerj sugeriu que algumas das iniciativas possam ser implementadas por projetos em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), inclusive com apoio financeiro do Parlamento fluminense.

Presente no encontro, o reitor da Uerj, Ricardo Lodi, ressaltou que a universidade vai inaugurar um polo na região, com uma Faculdade de Medicina integrada ao Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda.

O anfitrião do encontro – realizado na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Volta Redonda -, prefeito Antônio Neto, pleiteou o apoio da Alerj para que seu município e Barra Mansa sejam incluídos no Regime Tributário Regional de ICMS, que reduz a alíquota do imposto de 18% para até 2%. Ele também destacou a relevância da relação de proximidade que a atual gestão da Alerj tem estabelecido com os municípios e outros Poderes.

“Volta Redonda fica muito orgulhosa de ter a Alerj como parceira. O presidente André Ceciliano tem ajudado muito o estado do Rio a crescer e se desenvolver, e nós somos muito gratos por isso”, comentou.

Desafios regionais

Um levantamento realizado pela Assessoria Fiscal da Alerj revela que o Médio Paraíba tem uma estrutura econômica bem organizada em comparação às demais regiões do estado, com um bom índice de formalização do emprego, graças ao nível de industrialização. O percentual entre a oferta de empregos formais da indústria e o total da população é de 5,5% quando a média do estado é de 2,3%.

A região foi também a que menos empregos perdeu na crise, entre 2014 e 2019 (2,1% contra uma média de 13% do estado e 4,1% do Brasil), mas os números oficiais do Ministério da Economia mostram que a indústria automobilística e de autopeças que está concentrada ainda precisa crescer. Enquanto, no Rio, o total de empregos diretos na produção de automóveis, caminhões e ônibus (praticamente toda concentrada no Médio Paraíba) era de 17.752 em 2019; nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina era de, respectivamente, 235.772, 48.405, 42.881 e 22.455.

“Já fomos, até a década de 90, o segundo estado brasileiro em número de empregos industriais. Hoje, estamos em sexto lugar. Temos que retomar o protagonismo perdido porque a crise mostra que o setor industrial, mesmo na crise, tem muito mais fôlego para segurar empregos do que o setor de serviços e é um setor indutor de desenvolvimento”, afirmou o presidente André Ceciliano.