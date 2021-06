Inscrições para o SuperaRJ estão temporariamente suspensas

Rio e Sul Fluminense – A procura pelas linhas de crédito do Programa SuperaRJ, operacionalizadas pela Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio), alcançou na primeira semana do lançamento os recursos de R$ 300 milhões destinados para os microempreendedores individuais, profissionais autônomos e informais, e para micro e pequenas empresas. Os financiamentos a juro zero vão de R$ 500 até R$ 50 mil, dependendo da categoria.

As novas inscrições foram temporariamente suspensas a partir desta quinta-feira, 10, no site da AgeRio para análise dos pedidos já protocolados. Ao todo, foram aproximadamente 30 mil inscrições, entre microempreendedores individuais, profissionais autônomos e informais e de micro e pequenas empresas.

O governador Cláudio Castro destacou que os resultados alcançados de forma rápida são exemplos da importância da linha de crédito oferecida pelo SuperaRJ.

– São empreendedores e empresas que estão sobrevivendo em meio à pandemia e sabem da necessidade de contratar o empréstimo. Os recursos são fundamentais para dar fôlego aos negócios, e o governo identificou que precisavam de apoio para o momento de travessia de crise – afirmou o governador.

O presidente da AgeRio, André Vila Verde, destacou o sucesso do programa:

– É gratificante saber que a linha de crédito será importante para mudar a vida dessas pessoas, alavancar os negócios e gerar empregos. As equipes da agência estão focadas na análise das inscrições e esperamos atender a todos que nos solicitaram o empréstimo. Temos uma responsabilidade grande e vamos ajudar a fomentar os negócios locais e apoiar quem de fato precisa.

Todos os profissionais e empreendedores que estejam em busca de informações sobre as novas inscrições devem acompanhar os canais de atendimento e as redes sociais da AgeRio. Já as pessoas que se inscreveram devem aguardar o contato da Agência para dar prosseguimento à análise do processo.