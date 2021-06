Inscrições para processo seletivo seguem até às 17h desta quarta

Matéria publicada em 30 de junho de 2021, 10:35 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos informou que devido a problemas no site do Governo Federal, as inscrições para o processo seletivo, para vagas na pasta, podem ser realizadas sem o certificado de antecedentes criminais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente de maneira on-line, gratuitamente, até às 17 horas desta quarta-feira, 30, pelo sitehttps://www.barramansa.rj.gov.br/seletivo-secretaria-municipal-de-assistencia-social/