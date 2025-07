INSS abre chamamento para nova agência em Piraí

Piraí – O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou um chamamento público para a locação de imóvel no município de Piraí. O objetivo é instalar uma nova Agência da Previdência Social (APS) na cidade, ampliando e melhorando o atendimento aos segurados da região atendida pela Gerência Executiva de Volta Redonda.

O INSS busca um imóvel com área construída entre 151 m² e 184 m², preferencialmente no térreo. As especificações completas estão disponíveis no edital e no Termo de Referência do chamamento.

O contrato de locação será firmado por um período inicial de 60 meses (cinco anos), com possibilidade de prorrogação, conforme o interesse da Administração Pública.

Como participar?

Pessoas físicas ou jurídicas proprietárias de imóveis em Piraí podem participar do processo. As propostas devem conter a descrição detalhada do imóvel (metragem, endereço, infraestrutura e condições de uso), além das demais informações previstas no edital. A validade mínima da proposta é de 60 dias.

As propostas podem ser enviadas entre 1º e 31 de agosto de 2025, por:

Online – via e-mail:

Presencial ou via Correios – para:

Serviço de Licitações da Superintendência Regional Sudeste III do INSS

Rua Pedro Lessa, nº 36, 4º andar, Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20030-030

Atendimento: das 8h às 12h e das 13h às 17h (horário de Brasília)

Acesso ao edital

O edital completo está disponível no site oficial do INSS.

Para acessá-lo: