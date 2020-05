INSS começa pagar segunda parcela de 13º para aposentados

Matéria publicada em 21 de maio de 2020, 11:42 horas

Brasília – O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa, na próxima segunda-feira (25/05), a pagar a segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas. O depósito será realizado no período de 25 de maio a 5 de junho, conforme a Tabela de Pagamento 2020.

Para aqueles que recebem um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 25/05 e 05/05, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados entre 01/05 e 05/05.

No Rio de Janeiro, cerca de 2,6 milhões de aposentados e pensionista receberão a partir da próxima segunda-feira (25), um total de R$ 2,4 bilhões referentes ao 13º salário. No total, serão colocados na economia do Estado do Rio de Janeiro mais de R$ 7 bilhões.

Em todo o país, 35,8 milhões de pessoas receberão seus benefícios de maio. O INSS injetará na economia um total de R$ 71,5 bilhões. Desse total, 30,8 milhões de beneficiários receberão a segunda parcela do 13º, o equivalente a R$ 23,8 bilhões. Só no Sudeste, o aporte será de mais de R$ 34,6 bilhões, o que corresponde a 48,46% do valor líquido total distribuído no país.

Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de cessação programada do benefício, prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário. Nesta parcela, vale lembrar, é feito o desconto do Imposto de Renda (IR).

Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social – BPC/LOAS e Renda Mensal Vitalícia – RMV) não têm direito ao abono anual.