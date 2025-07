INSS oferece curso gratuito de educação financeira a segurados

País – Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agora contam com uma nova ferramenta de apoio à organização das finanças pessoais. A partir desta semana, ao acessarem o aplicativo ou site do Meu INSS, os usuários já encontram, na tela inicial, um link com o título “Aprenda a planejar o uso do seu dinheiro”. O atalho direciona para um curso completo de educação financeira, com linguagem acessível, vídeos animados e certificado de conclusão.

A capacitação é oferecida gratuitamente e foi desenvolvida pelo Banco Central do Brasil em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Disponível na própria plataforma da Enap, o curso tem carga horária de 20 horas e aborda temas como:

Relação com o dinheiro

Orçamento pessoal e familiar

Crédito e endividamento

Consumo planejado e consciente

Poupança e investimento

Prevenção e proteção

Acesso seguro a serviços financeiros

A proposta é ajudar os participantes a planejar melhor, poupar com mais eficiência e utilizar o crédito de forma responsável — pilares do conceito de educação financeira conhecido como PLA, POU, CRÉ.

Segundo o presidente do INSS, Gilberto Waller, a iniciativa faz parte de um conjunto de medidas para garantir mais proteção aos beneficiários. “Estamos reforçando o compromisso de proteger quem mais precisa. É mais uma forma de garantir que os segurados do INSS tenham acesso à informação de qualidade para tomar decisões conscientes sobre o próprio dinheiro”, afirmou.

A disponibilização do curso também atende a uma das ações previstas no acordo de ressarcimento homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após a identificação de descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

Para participar, basta acessar o Meu INSS e clicar no banner do curso. O usuário será redirecionado para a plataforma da Enap, onde poderá se inscrever e iniciar as aulas. Ao final, o certificado é emitido pela própria Escola Nacional de Administração Pública. Com informações da Agência GOV.