Integração e oportunidades marcam a 6ª edição do Conecta em Volta Redonda

Mais de 50 empresas e  250 empresários participaram do encontro que discutiu desenvolvimento econômico, turismo e setor metal-mecânico

by alice couto

Foto: Sidcley Porto

Volta Redonda – A cidade de Volta Redonda foi escolhida para sediar a 6ª edição do Conecta, promovido pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (FACERJ) e pelo Sebrae Rio. O evento, realizado no auditório da Aciap-VR na quarta-feira (27), reuniu 50 empresas e 250 participantes.

Na programação, painéis com temáticas relacionadas a empreendedorismo e desenvolvimento local, finanças e crédito, oportunidades para o setor metalúrgico e mecânico, potencial turístico da região e, ainda, uma Rodada de Negócios mediada pelo coordenador de mercado do Sebrae Rio, Glauco Nunes.

“Essa é uma oportunidade única para diversos empresários e empreendedores. Temos aqui empresas âncoras como CSN, ArcelorMittal e diversas outras. O que fazemos aqui é dar oportunidade para que empresas menores se apresentem e ofereçam seus produtos. Por força própria, esse relacionamento para chegar até o setor de compras de grandes empresas seria bem mais complicado. No Conecta, abrimos essa porta para que todos se apresentem, troquem contatos, façam networking com potenciais clientes e fechem negócios”, destacou Glauco Nunes.

O primeiro Conecta foi realizado no ano passado, em Barra Mansa, durante a Flumisul. O presidente da FACERJ, Robson Carneiro, reforçou a importância de trazer o evento também para Volta Redonda.

“Depois do primeiro Conecta, passamos por Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Teresópolis, Guapimirim e Magé. Esta edição aqui estou chamando de ‘Conectaço’, já que essa é a grande vocação da cidade. Espero que os participantes possam absorver o melhor dos painéis e da rodada de negócios e que percebam que a dinâmica do Conecta é justamente gerar oportunidade e renda, movimentando a economia local”, afirmou Carneiro, acrescentando que a próxima cidade a receber o evento será Maricá, na Região Metropolitana do estado.

O presidente da Aciap-VR, Maycon Abrantes, agradeceu a oportunidade de sediar o encontro e reforçou a importância de promover a integração entre pequenos e grandes empresários.

“Ter sido escolhido pela federação é muito satisfatório, até porque somos uma casa que faz esse trabalho de desenvolvimento econômico, fortalecimento e oportunidade entre os empresários”, disse Maycon Abrantes.

Os participantes tiveram a oportunidade de acompanhar quatro painéis que promoveram troca, aprendizado e conexões estratégicas entre diferentes setores da economia.

“A ideia é dar luz e fazer florescer tudo aquilo que é potencial na região. Falar sobre o setor metal-mecânico faz todo o sentido porque somos uma região reconhecida por isso. O turismo também é uma área em pleno desenvolvimento, já que temos cidades recheadas de atrativos e com muita vocação”, comentou Paola Tenchini, coordenadora regional do Sebrae Rio.

Turismo como Vetor de Desenvolvimento Econômico foi a temática do último painel, que contou com a participação do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

“Temos atuado de forma muito próxima dos municípios e o que precisamos fazer é transbordar o turismo que a capital recebe para todas as regiões do estado. A cidade do Rio de Janeiro é conhecida internacionalmente e, no ano passado, batemos 1,5 milhão de visitantes internacionais. Já aumentamos esse número em 20% e acredito que chegaremos a dois milhões de turistas. Aqui no Sul Fluminense temos as regiões da Costa Verde, Agulhas Negras e Vale do Café, que é a maior região turística do estado em número de cidades com atrativos turísticos. O que queremos é criar um produto turístico interessante e forte para que quem chega ao Rio também venha para cá”, disse Tutuca.

 

