IPTU pode ser pago com 18% de desconto em Volta Redonda

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 09:44 horas

Volta Redonda – Quem optar pelo pagamento em cota única terá desconto de 18% no IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) de 2020. A data limite para quem optar por cota única é dia 10. Outra alternativa é o pagamento, também em cota única, dia 31 de março. Neste caso, porém, o desconto ofertado será de 10%. Foram emitidos mais de 112 mil carnês.

Já o pagamento integral, sem desconto, pode ser dividido em seis vezes. O vencimento da primeira parcela será dia 31 de março. As demais vencem em 30 de abril, 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto.

“O IPTU é muito importante para investirmos em melhorias para a cidade, em várias áreas como educação, saúde e infraestrutura. Conseguimos aumentar a capacidade de arrecadação e o cidadão, além de estar em dia com a prefeitura, ajuda para que a cidade melhore cada vez mais”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

Aqueles que não receberem o carnê, antes da primeira data para pagamento em cota única, pode retirar a segunda via pelo site da prefeitura, acessando o link: http://www.voltaredonda.rj.gov.br/smf/mod/iptu/ ou pelo acesso rápido IPTU e Taxas na página principal do site.

A Secretaria Municipal de Fazenda informa que caso o contribuinte não concorde com alguma informação, deve comparecer aos guichês 8 e 9 no térreo da prefeitura, para apresentar quais são as divergências até o dia 10 de março.

IPTU Digital – Para receber o carnê digital a partir de 2021, o cidadão pode fazer o cadastro no IPTU Digital, opção lançada pela prefeitura com o objetivo de gerar economia e sustentabilidade. O cadastro é feito através do site iptudigital.voltaredonda.rj.gov.br. Após o preenchimento com nome, inscrição imobiliária e CPF do contribuinte, as informações vão para um banco de dados e, a partir daí, a pessoa passa a receber o carnê digital do IPTU por e-mail.