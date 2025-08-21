quinta-feira, 21 agosto 2025
Itatiaia recebe caminhão da Caixa de 25 a 29 de agosto

Ação acontece na Praça da Emancipação, no Campo Alegre, das 10h às 15h com orientações e serviços para Microempreendedores Individuais e Microempresas

by Vivian Costa e Silva

Itatiaia – Na próxima semana, Itatiaia recebe o Caminhão da Caixa Econômica Federal para uma ação para os Microempreendedores Individuais (MEIs) e Microempresas. O caminhão ficará estacionado na Praça da Emancipação, no bairro Campo Alegre, das 10h às 15h, de 25 a 29 de agosto.

A iniciativa é realizada pela Caixa Econômica Federal em parceria com o Sebrae e conta com apoio da Prefeitura de Itatiaia. O caminhão terá uma agência da Caixa Econômica Federal de forma itinerante com todos os benefícios, empréstimos e abertura de contas para os microempreendedores individuais e pequenas empresas. O Sebrae também estará com atendimentos, orientações financeiras e esclarecimento de dúvidas.

“Ter o Caminhão da Caixa Econômica Federal no bairro Campo Alegre é muito importante para facilitar o acesso dos microempreendedores individuais e pequenas empresas, dando a opção de mais esse espaço para os atendimentos”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Isaque Farizel.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com as demais secretarias trará durante o evento importantes serviços para a comunidade, tais como: Ouvidoria, Sala do Empreendedor, Sine e a Assistência Social e Direitos Humanos para que a população tenha acesso aos serviços gratuitos da Prefeitura.

“Será uma semana de oportunidades para os pequenos empresários de Itatiaia. Seguimos trabalhando para que a população possa investir, crescer, desenvolver e gerar mais emprego e renda para nossa cidade”, destacou o prefeito Kaio Márcio.

 

 

