“Jornada Digital” encerra ciclo de palestras na CDL Barra Mansa

Matéria publicada em 25 de outubro de 2021, 11:26 horas

Barra Mansa – Para encerrar o clico de palestras promovidas pela CDL Barra Mansa, junto com a CDL Jovem, dentro do projeto “Trilha Fatura Mais no Natal”, a entidade recebe, nesta terça-feira, dia 26, Thomas Marques, que falará aos empresários sobre o tema: “Jornada Digital: Como alcançar clientes e aumentar vendas nas redes sociais”.

Para participar, os interessados devem se inscrever pelos telefones (24) 3512-0124 ou (24) 3325-8150, ou através do WhatsApp (24) 99869-6165. Também é necessário preencher um formulário pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEMS_k46jB89vSfta7Fe9oNZp8WnjtGfU9wGruCpe__3TFoA/viewform?usp=send_form Vale lembrar que o ciclo “Trilha Fature Mais no Natal” vem, desde o início, seguindo todas as normas para segurança e proteção contra a Covid-19. Por isso, as vagas são limitadas.

Ao longo de todo o mês de outubro, a CDL Barra Mansa, junto com a CDL Jovem, promoveu a “Trilha Fatura Mais no Natal”, que consiste em uma série de palestras gratuitas, voltada para o empresário, sobre assuntos diversos que objetivem em impulsionar os negócios neste fim de ano. A entidade recebeu diversos convidados, como os empresários Jéssica Maia e Lucas Andrade, para falar sobre Gestão de Negócios; Fábio Alves, especialista em Atitude Digital, que explicou sobre Storytelling; Frack Jencik, consultor do Sebrae, que palestrou sobre Finanças; e a consultora em Vendas, Vanessa Nabas, que deu aula aos participantes sobre Vendas Positivas.

“Estamos nos aproximando do Natal, na reta final do ano, período em que as vendas no comércio melhoram bastante. Esta é a oportunidade para recuperarmos as vendas perdidas em função do período fechado pela pandemia. Portanto, é muito importante que os lojistas invistam e busquem fortalecer seus negócios e esta é uma grande oportunidade para discutir temas pertinentes, aproveitar um excelente networking e trocar experiências”, ressalta o presidente da CDL Barra Mansa, Leonardo dos Santos, respaldado pelo presidente da CDL Jovem: “Sabemos o quanto é importante o setor ter acesso a essas informações que fazem parte do dia a dia do comércio”, concluiu Willian Arantes.