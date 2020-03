Justiça determina que restaurantes informem sobre taxas de serviço

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 08:56 horas

Volta Redonda- Na segunda-feira, dia 17, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou que bares, restaurantes, hotéis e demais estabelecimentos do mesmo gênero informem no cardápio e na conta o valor da taxa de serviço e da gorjeta, além do aviso de que ambos são de pagamento opcional. A notícia teve repercussão nas mesas e balcões do Sul Fluminense.

Para a gerente Roberta Araújo, que trabalha em um restaurante self service na Avenida Paulo de Frontin, dar gorjeta ou não é um direito do consumidor. “Como gerente de restaurante, acho correto avisar ao cliente sobre a cobrança da taxa de serviço e informá-lo que é opcional. No nosso estabelecimento, pelo fato de trabalharmos apenas com self service, não cobramos taxa extra, mas se algum cliente quiser agradar algum garçom, não tem problema”, diz.

O chefe de garçom Júlio César, que trabalha há 13 anos na profissão, acha justa esta decisão do Tribunal de Justiça, pois dessa forma fica bem esclarecido ao cliente o valor real da conta.

– Acho correta esta decisão, pois o valor da taxa de serviço tem que ser informada na conta e no cardápio. A gorjeta é opcional e acredito que deve ser paga de acordo com o serviço prestado. Tem restaurante que nem mostra no cardápio o valor dos pratos ou das bebidas, o que é errado. Apesar de achar importante, pois a gorjeta complementa o salário dos garçons, ela não pode ser colocada como uma obrigação. Tem lugares em que a gorjeta corresponde a 50% do salário de um garçom. No meu caso, já cheguei a receber 300% a mais no meu salário como gorjeta.

Antigamente, as pessoas eram mais generosas – lamentou.

De acordo com o gerente Willian Teodoro, funcionário de um restaurante que trabalha com self service durante o dia e rodízio à noite, a cobrança da taxa de serviço só é feita à noite, mas de forma opcional.

– Além da cobrança da taxa vir detalhada na conta, também avisamos aos clientes que o seu pagamento é opcional quando entregamos a conta. Acho correto informar o valor adicional e avisar também que não é obrigatório. Aqui no restaurante não é costume receber a gorjeta na conta, quando algum cliente quer pagar, ele faz individualmente e diretamente com o garçom. O restaurante não interfere, cada garçom recebe a sua gorjeta e se preferir divide com outros – ressalta.

A cliente Damaris Aparecida Reis afirma que sempre dá gorjeta quando vai a um restaurante. “Sei que muitos garçons contam com a gorjeta como complemento salarial, por isso sempre faço questão de colaborar. Mas acredito que antigamente as pessoas eram mais generosas”, opinou.