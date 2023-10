Justiça notifica CSN sobre reintegração de funcionários demitidos após paralisações

Volta Redonda – Um oficial de Justiça do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) notificou a CSN da decisão da juíza da Segunda Vara do Trabalho de Volta Redonda sobre a reintegração de nove funcionários demitidos por causa das paralisações feitas sem participação do sindicato em abril de 2022.

A intimação foi recebida e assinada por Izaias Carius da Cunha Filho, coordenador de Recursos Humanos e coordenador de Relações Trabalhistas e Sindicais da CSN, e pelo advogado da siderúrgica, Rafael Bartolomeu Lopes. O prazo dado pela justiça para que a empresa chame de volta os trabalhadores é de 48 horas.

No documento assinado os representantes da CSN colocaram uma ressalva: “Informa a empresa que os autores estão reintegrados a partir da presente data para todos os fins legais. A empresa entrará em contato para a marcação do exame de retorno ao trabalho”.

Os trabalhadores aguardaram do lado de fora da empresa e já estavam à disposição da CSN para retornar aos postos de trabalho no dia 04.

O Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Edimar Miguel, que acompanhou junto com os trabalhadores o cumprimento da decisão judicial, se manifestou: “É histórico para o sindicato, os membros da Comissão e, principalmente, para toda a categoria metalúrgica assistir a reintegração dos nossos companheiros. O peão voltou e, junto, a memória e o espirito de luta de William, Valmir, Barroso e Juarez também. Estamos resgatando o espirito de luta de nosso sindicato, que tanto orgulho deu a todos nós no passado. Parabéns a Comissão, parabéns ao nosso jurídico que trabalhou com afinco para que alcançássemos essa importante vitória. Parabéns a nova diretoria do nosso Sindicato e parabéns a toda categoria”.