‘Lei do Aço’ aumentará competitividade do setor metalmecânico do Estado do Rio

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 20:28 horas

Volta Redonda tem Polo Metalmecânico já com sete cartas de intenção e empresas existentes terão mais competitividade

Volta Redonda – O deputado estadual Gustavo Tutuca, o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, e a diretora do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas do Sul Fluminense (Metalsul), Débora Carvalho, falaram nesta quinta, em transmissão por redes sociais, da aprovação da “Lei do Aço” que iguala as alíquotas de ICMS sobre produtos metalúrgicos do Estado do Rio com os estados vizinhos, e deve trazer mais empresas para a região, com Volta Redonda já contando com sete cartas de intenção assinadas por empresas que formarão o Polo Metalmecânico da cidade.

Gustavo Tutuca lembrou que essa lei teve sua origem em outubro de 2018, quando (18) a CSN informou, no gabinete do prefeito Samuca Silva, que trará para a região novas linhas de produção da empresa. Uma delas será na CSN Porto Real, a antiga Galvasud. Foi confirmado também que virão para Volta Redonda sete empresas que farão parte do Complexo Metalmecânico no município que tem como objetivo gerar empregos e renda, além de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região. A geração de empregos, apenas em Volta Redonda, está estimada em quatro mil novos postos de trabalho.

O governador Wilson Witzel chegou a assinar um decreto fazendo a equalização das alíquotas de ICMS, mas houve uma contestação judicial e um decreto legislativo do deputado’Lei do Aço’ aumentará competitividade do setor metalmecânico do Estado do Rio estadual Luiz Paulo cancelou o decreto do prefeito, abrindo caminho para que Tutuca propusesse a “Lei do Aço”, que teve ampla discussão e foi aprovada pela Alerj, seguindo para a sanção do governador, que tem prazo até o dia 11 de agosto para assinar o documento.

O prefeito Samuca Silva afirmou que a lei recentemente aprovada resgata a vocação metalmecânica de cidade e da região e vai permitir o fim de distorções fiscais que faziam com que o aço produzido na CSN fosse vendido para fora do Estado do Rio e voltasse beneficiado para a cidade.

– Vai haver um antes e um depois da “Lei do Aço”. Só em Volta Redonda, temos protocolos de intenção assinados por sete empresas, com quase quatro mil empregos a serem gerados. O município se preparou, criando o Polo Metalmecânico e dotando-o de infraestrutura, e agora é importante que o setor de educação se prepare para fornecer a mão de obra de que essas empresas vão precisar – disse Samuca, acescentando que a iniciativa da prefeitura em estreitar os laços com a CSN acabou trazendo benefícios para o Estado do Rio todo.

A diretora do Metalsul Débora Carvalho lembrou que, além de servir para atrair novas empresas, o novo regime tributário vai se estender às empresas existentes, que ficarão mais competitivas no que diz respeito a vendas feitas para clientes de dentro do Estado do Rio.

– Com isso, vai aumentar o número de pessoas empregadas, não só pelas empresas que virão, mas pelas que já estão na região. Isso cria mais consumo e acaba gerando mais empregos nos setores de comércio e serviços – disse.

Samuca encontra empresários para discutir estratégias para retomada econômica pós Covid-19

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, juntamente com a equipe econômica do governo, encontrou cerca de cem empresários do município para discutir estratégias para retomada econômica na pandemia pela Covid-19. A reunião, na tarde desta quinta-feira, dia 23, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, no Colégio Getúlio Vargas, obedecendo às medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, foi aberta com apresentação das ações implantadas pela prefeitura para aumentar a geração de emprego e, consequentemente, o poder de compra da população e o dinheiro circulante no comércio.

A implantação do Polo Metalmecânico de Volta Redonda, acelerada pela aprovação do Projeto de Lei que garante incentivos fiscais para empresas beneficiadoras de aço, na última semana na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), é uma das ações e vai trazer, de imediato, sete novas empresas para o município. No ramo da construção civil, nove empreendimentos imobiliários estão previstos para a cidade.

O fortalecimento do ComprasVR, plataforma gratuita oferecida pela prefeitura para os empresários, visar criar um shopping virtual em Volta Redonda. A realização de duas Ruas de Compras, projeto de incentivo ao comércio lançado na atual gestão, de forma virtual duas vezes ao mês, é outro projeto de destaque. Além do terceiro ônibus do Tarifa Comercial Zero e a retomada do serviço, que garante acesso gratuito a quatro dos principais centros comerciais da cidade.

Também foi abordado o projeto Turismo de Volta, que pretende fazer de Volta Redonda ponto de partida para diversos pontos na região. E ainda atrair visitantes para o recém criado Parque Natural Municipal, na Rodovia dos Metalúrgicos; o Parque Natural do Ingá, no Santa Cruz e o Zoológico Municipal, totalmente revitalizados; a Reserva de Vida Silvestre Vale dos Puris, também no Santa Cruz; e o Jardim Botânico Municipal, na Ilha São João, em fase de implantação. Todos proporcionando espaços de convivência e lazer com natureza preservada.

A aprovação do novo Plano Diretor de Volta Redonda, que moderniza a cidade e facilita o desenvolvimento; da Lei Municipal de Incentivo à Inovação; e de redução de impostos e descontos para pagamentos de dívida ativa também favorecem o crescimento econômico.

O prefeito Samuca Silva deixou claro que o encontro tinha o objetivo de unir forças para garantir a retomada da economia após a adaptação ao novo normal imposto pela pandemia da Covid-19. “É dever do poder público promover e mediar ações para isto aconteça. Mas é importante que os agentes tenham participação efetiva no processo”, acredita Samuca.

Os empresários, representantes de diversos setores da economia, fizeram sugestões no segundo momento do encontro. Marcelo Moreira, do ramo de restaurantes, questionou sobre as ações do governo municipal para evitar o fechamento do comércio por conta da pandemia.

O investimento em estrutura da Rede Municipal de Saúde, com a implantação do Hospital de Campanha, e treinamento dos profissionais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 foram as primeiras ações. “Hoje atuamos para garantir a capacidade de leitos, chegaremos a 37 vagas de UTI apenas na rede pública. Além disso, firmamos convênio com a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) para o tratamento precoce da doença com Nitazoxanida, que evita o agravamento do quadro de saúde do paciente”, disse Samuca, lembrando que a melhor ação para garantir o comércio aberto ainda é a prevenção.

Todas as sugestões foram catalogadas pela equipe da Prefeitura de Volta Redonda e o andamento das propostas será reavaliado em reuniões periódicas com o mesmo objetivo. Além do prefeito Samuca e dos representantes do empresariado municipal, participaram do debate os secretários de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro; de Fazenda, Fabiano Vieira; e de Projetos Especiais e Captação de Recursos, Joselito Magalhães.