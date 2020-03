Levantamento mostra queda das receitas do comércio por causa do Covid-19

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 15:43 horas

Só supermercados e farmácias tiveram aumento nas vendas; setor de vestuário chegou a perder 91% das receitas

Volta Redonda – Um levantamento feito pela Elo – uma das principais bandeiras de cartões de crédito e débito do Brasil – mostrou que o faturamento do comércio teve fortes quedas, na comparação com o que era obtido em um dia normal de vendas. Por exemplo, as vendas com cartão de débito em todo o Brasil, no setor de vestuário, no dia 23 de março, despencaram 91% em relação ao que seria esperado num dia normal.

Pelos mesmos parâmetros, houve também fortes quedas de vendas em estacionamentos (-86%), turismo (-78%) e lojas de departamentos (-75%).

Quando se fala nas vendas dos estados de São Paulo e Rio, os números não são muito melhores: o setor de vestuário perde os mesmos 91%, seguido por estacionamentos (-83%), turismo (-82%) e lojas de departamento (-86%).

A redução nas receitas está diretamente ligada às medidas de isolamento social decretadas como estratégia de combate à contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19). Na maior parte do país, essas medidas começaram a ser adotadas na semana anterior à da data do levantamento da Elo (23 de março).

Volta Redonda

Em Volta Redonda, o presidente da Aciap-VR, Luís Fernando Cardoso, já havia informado, mesmo antes de as medidas de fechamento de lojas entrarem em vigor, que havia queda no faturamento, em relação à média.

Ele disse que, no dia seguinte à declaração de pandemia pela OMS, sem que houvesse ainda medidas oficiais de restrição ao comércio, as receitas caíram em média 50% nas lojas da empresa da qual ele é diretor.

Clique abaixo para acessar a íntegra do estudo

20200324_Impactos_Corona_Elo_Diário.pdf.pdf.pdf