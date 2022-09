Liquida VR começa dia 08 na Ilha São João

Matéria publicada em 5 de setembro de 2022, 19:08 horas

Este ano traz uma megaestrutura com Festival Chope e de Torresmo, Food Trucks, parque de diversão e shows de bandas covers

Volta Redonda – Começa nesta quinta-feira, dia 08, e segue até domingo, dia 11, a Liquida VR, a maior feira de liquidação da Região Sul Fluminense, na Ilha São João, com entrada franca. É a oitava vez que a Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda (Aciap-VR) realiza o evento, e tem patrocínio do Sicoob Coopemata, Sebrae, Sindpass e o apoio da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

Neste ano, a feira oferece ao público uma megaestrutura, vai contar com mais de 150 estandes, divididos em vestuário e calçados, masculinos e femininos, artigos para o lar, material de construção e muito mais para o consumidor desfrutar de descontos que vão até 75%.

Além das liquidações, outra atração do evento será o Festival do Torresmo completo, área kids com parque de diversão, Festival de Chopes Artesanais, praça de alimentação com Food Trucks de gastronomia variada, para que o consumidor possa levar toda a família e ter seu momento de compras e lazer com conforto e segurança. Os amigos peludos também serão muito bem-vindo ao evento que contará com Pet Friendly.

Haverá Shows de bandas covers durante todos os quatro dias de evento. Dia 08 (quinta-feira) às 20 horas tem Banda o Coro, no dia 09 (sexta-feira) às 20 horas, Queen Cover; dia 10 (sábado) banda E Reza a Lenda às 14 horas, Mamonas Assassinas Cover às 17 horas e Lorena Alexandre Cover da Marilia Mendonça às 20 horas; no último dia de evento, dia 11 (domingo) tem Rita Moreira às 14 horas, Show Inúteis (Tributo ao Ultraje a Rigor e Rock Nacional) às 17 horas e Livro dos Dias (Cover Legião Urbana) às 20 horas, encerrando a programação.

Segundo o presidente da Aciap-VR, Luiz Fernando Cardoso, a feira é uma grande oportunidade para lojistas colocarem seus estoques para girar e para o consumidor adquirir produtos das melhores marcas pelos menores preços.

– Depois de dois anos de intervalo por conta da pandemia do Covid-19, a feira está sendo muito aguardada e nosso objetivo é fazer um megaevento, oferecer a família Sul Fluminense um momento de lazer, de diversão e onde possam fazer suas compras com tranquilidade e aos comerciantes, boas oportunidades de negócios fazendo o estoque girar – ressaltou Luiz Fernando Cardoso

A Liquida VR funciona na quinta-feira e na sexta-feira, dias 08 e 09, de 12 às 22 horas. Já no sábado e domingo, dias 10 e 11, o funcionamento será a partir das 10 horas. A entrada é franca. Mais informações pelo whatsapp da Aciap-VR (24) 99995-0302.

Serviço:

LIQUIDA VR DE 08 A 11 DE SETEMBRO NA ILHA SÃO JOÃO – ENTRADA FRANCA

Horário de funcionamento:

08/09 – quinta-feira de 12 às 22 horas

09/09 – sexta-feira de 12 às 22 horas

10/09 – sábado das 10 às 22 horas

11/09 – domingo das 10 às 22 horas

PROGRAMAÇÃO:

Estandes com liquidação de moda feminina, masculina, infantil, roupa íntima, material de construção, veterinária, pet shop, festas, decoração, cama, mesa e banho.

Shows ao vivo todos os dias com bandas covers oficiais. Praça de Alimentação com Festival de Torresmo na versão completa, os melhores trucks de gastronomias variadas, chopes artesanais, mega área kids com parque de diversão, Pet Friendly e muito mais.

Confira a programação de Shows

Dia 08 – Quinta-feira

Banda o Coro – 20 horas

Dia 09 – Sexta-feira

Queen Cover – 20 horas

Dia 10 – Sábado

E Reza a Lenda – 14 horas

Mamonas Assassinas Cover – 17 horas

Lorena Alexandre – Cover Marilia Mendonca – 20 horas

Dia 11 – Domingo

Rita Moreira – 14 horas

Inúteis – Tributo ao Ultraje a Rigor e Rock Nacional – 17horas

Livro dos Dias – Cover Legião Urbana – 20 horas

Realização: ACIAP-VR

Patrocínio: Sindpass, Sicoob Coopemata e Sebrae

Apoio: Prefeitura de Volta Redonda

Instagram: @aciapvr

Informações ao público: Aciap-VR (24) 99995-0302