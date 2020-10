LIV Saúde começa a atender colaboradores da CSN

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 17:09 horas

Volta Redonda – A LIV Saúde inaugurou sua sede própria, na Rua 33, na Vila Santa Cecília, além de unidades de atendimento no bairro Retiro e nas cidades de Barra Mansa e Barra do Piraí, que somadas ao Hospital Santa Cecília, que faz parte do mesmo grupo, o ICC, a rede credenciada tem uma capacidade de mais de 70 mil atendimentos mensais.

Em Barra Mansa, funcionará uma unidade NEST, que contará com uma clínica de especialidades e atendimento emergencial 24h. No bairro Retiro, em Volta Redonda, e em Barra do Piraí, as unidades funcionarão com agendamento para consultas, procedimentos e exames no regime ambulatorial.

– Além da rede própria, o usuário LIV terá acesso a uma rede credenciada na região. Nós temos a certeza em afirmar que o nosso usuário não enfrentará problemas no que diz respeito ao agendamento de consultas, marcação de exames e procedimentos – afirmou o CEO da LIV, Antonio Vasquez.

O CEO explica que a LIV tem como principal diferencial a assistência completa na saúde do usuário, com linhas de cuidado para tratar patologias específicas, além do suporte em inteligência artificial que adota modelos preditivos de atenção à Saúde e permite um atendimento mais resolutivo.

– Enfim, de uma maneira geral o usuário Liv pode se sentir muito bem acolhido tanto no diferencial do atendimento aos nossos profissionais nessas unidades, como também com todo o suporte e a inteligência do negócio para que ele seja cada vez melhor atendido – pontuou.

Linhas de cuidado

Na Liv Saúde, os usuários terão acesso a Linhas de Cuidados, que são formadas por equipes multidisciplinares compostas por médicos especialistas e enfermeiras para oferecer um tratamento personalizado. Antonio Vazquez também destacou os investimentos em equipamentos mais modernos para as unidades próprias.

– Em nossas unidades próprias, nós contamos com equipamentos de última geração que estão voltados para o diagnóstico precoce. Por exemplo, fizemos a aquisição de mamografia digital. Fizemos a aquisição de aparelhos de ultrassom de alta resolutividade, ou seja, todo o investimento necessário para que o diagnóstico dos nossos pacientes, nossos clientes, nossos beneficiários, seja o melhor e o mais resolutivo possível – falou.

Cobertura nacional

A LIV Saúde firmou uma parceria com a Abramge para atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil.