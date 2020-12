Loja de departamento será inaugurada nesta quinta-feira no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2020, 18:31 horas

Barra Mansa – A Leader inaugura nesta quinta-feira, dia 10, sua primeira loja no município de Barra Mansa, chegando ao número de 97 unidades abertas no Brasil. A loja, localizada na Avenida Domingos Mariano, nº 50, abre as portas para os novos clientes com todos os cuidados necessários em tempos de pandemia.

A abertura se deu com todas as precauções necessárias em tempos de isolamento social: disponibilização de álcool em gel, todos os colaboradores estão usando máscara facial, a rotina de higienização e limpeza foram intensificadas, os provadores já estão abertos, mas a quantidade de pessoas em loja está limitada. A nova loja funcionará de segunda a sexta-feira das 9h às 19h, com exceção dos domingos, que estará fechada, e aos sábados a loja fecha às 18h.

– Estamos avaliando a situação de cada região e, seguindo as orientações dos órgãos de governo, estamos inaugurando novas lojas aos poucos. Organizamos nossa operação visando preservar a saúde e a segurança de todos – disse André Peixoto, presidente da Leader.

Durante os meses de isolamento social, a rede se reinventou e ofereceu novos canais de vendas aos clientes: uma nova plataforma de compra pelo WhatsApp, o Leader Zap (21 2018-0551), que atende todas as regiões que possuem Lojas Leader; e também foi feita a retomada da venda online pelo site (https://www.lojasleader.com.br/).