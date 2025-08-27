quarta-feira, 27 agosto 2025
Lula assina decreto que lança TV 3.0 para modernizar televisão aberta no país

Nova tecnologia promete imagem em alta definição, interatividade com internet e prioridade aos canais gratuitos; implementação será gradual e depende de aquisição de novos aparelhos pela população

by Lívia Nascimento

Expectativa é que parte da população já consiga usar a tecnologia durante a Copa do Mundo de 2026 – Foto: Reprodução

País – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina nesta quarta-feira (27), em Brasília, o decreto que cria a chamada TV 3.0. Trata-se da nova geração da televisão aberta e gratuita no país, que promete oferecer imagem e som de melhor qualidade, além de recursos semelhantes aos de uma Smart TV.

De acordo com o Ministério das Comunicações, com mais interatividade, qualidade de som, imagem superior e maior integração com a internet, o novo sistema moderniza o setor e coloca o país na vanguarda da radiodifusão mundial.

A TV 3.0 vai unir a transmissão tradicional de canais com a internet. Isso significa que o telespectador poderá usar aplicativos direto na televisão, interagir com programas, participar de enquetes, acessar serviços públicos, receber alertas de emergência e até fazer compras pelo controle remoto. “A televisão aberta da era digital permitirá mais interatividade e personalização, como votações em tempo real, conteúdos estendidos, serviços de governo digital, alertas de emergência, novos recursos de acessibilidade, publicidade e conteúdos personalizados, e até T-commerce, com compras pelo controle remoto”, explicou Raymundo Barros, diretor de Estratégia de Tecnologia da Globo e presidente do Fórum SBTVD.

A expectativa é que parte da população já consiga usar a tecnologia durante a Copa do Mundo de 2026. A mudança, no entanto, será gradual e deve começar pelas grandes cidades.

Outra novidade é a forma como os canais vão aparecer na tela. Hoje, muitas Smart TVs dão destaque a aplicativos de streaming, como Netflix e YouTube. Com a TV 3.0, os canais abertos voltarão a ter prioridade na tela inicial. “Isso muda a forma como o telespectador acessa a programação… Esse modelo devolve visibilidade à TV aberta nos receptores e abre espaço para interatividade, personalização e integração com serviços internet”, afirmou Marcelo Moreno, professor da UFJF.

Especialistas acreditam que a novidade pode recuperar a importância da TV aberta, que perdeu espaço nos últimos anos para os serviços de streaming. Guido Lemos, professor da UFPB, lembra que muitos aparelhos nem chegam a ser conectados à antena de televisão. Com a TV 3.0, os fabricantes deverão entregar televisores já configurados para mostrar primeiro os canais abertos.

No setor público, a novidade permitirá a criação de uma “Plataforma Comum de Comunicação Pública”, reunindo emissoras educativas e canais do governo. “Não serão mais apenas canais, mas aplicativos. E a rede legislativa terá seu aplicativo, a TV Brasil, o Canal Gov”, afirmou Carlos Neiva, da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas.

Apesar dos avanços, especialistas apontam dois grandes desafios: o custo da transição para as emissoras e a necessidade de que as famílias comprem aparelhos ou conversores compatíveis. Outro obstáculo é a qualidade da internet no país. Apenas 22% da população com mais de 10 anos tem acesso considerado satisfatório, segundo estudo do Cetic.br. Com informações da Agência Brasil.

