Magazine Luiza chega a Volta Redonda e abre 41 vagas diretas

Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 18:17 horas

An√ļncio foi feito em reuni√£o realizada na prefeitura e que contou com a participa√ß√£o de representes da empresa e o secret√°rio de Desenvolvimento

Volta Redonda –¬†O secret√°rio municipal de Desenvolvimento Econ√īmico e Turismo (SMDET), S√©rgio Sodr√©, anunciou nesta quarta-feira (19), a chegada da Magazine Luiza a Volta Redonda. A empresa, que √© uma das maiores redes varejistas do Brasil, refor√ßa a retomada da gera√ß√£o de empregos na cidade; ao todo ser√£o 41 vagas diretas. Em mar√ßo, Volta Redonda abriu 513 postos de trabalho com carteira assinada, com destaque para o setor de Ind√ļstrias, com saldo positivo de 259.

O an√ļncio da chegada da rede a Volta Redonda foi feito durante reuni√£o realizada na prefeitura e que contou com a participa√ß√£o de representantes da empresa. A previs√£o √© de que a loja, instalada na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, seja inaugurada no dia 25 de junho.

‚ÄúEstamos muito felizes em receber uma loja deste porte em Volta Redonda e temos certeza que isso ser√° muito ben√©fico para a popula√ß√£o e com√©rcio de um modo geral‚ÄĚ, disse Sodr√©, lembrando que o desenvolvimento econ√īmico √© uma das miss√Ķes dadas a ele pelo prefeito Antonio Francisco Neto.

Os representantes da Magalu ainda se disponibilizaram a oferecer a comerciantes de Volta Redonda o uso da plataforma digital da empresa para a realização de vendas. A proposta foi apresentada ao presidente da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), Luís Fernando Soares Cardoso, e outros diretores da entidade.

‚ÄúEstamos nos preparando para entrar no estado do Rio de Janeiro desde o ano passado e vamos fazer isso com muita for√ßa. Junto com a Magalu em Volta Redonda, estaremos inaugurando 30 lojas no mesmo dia. E Volta Redonda ser√° a primeira a ter uma loja na regi√£o Sul Fluminense. Al√©m do Magazine Luiza, loja f√≠sica, estamos firmando parcerias para vender produtos do com√©rcio local para todo o pa√≠s; aumentando a visibilidade dessas lojas, atrav√©s do nosso site, e alavancando muito as vendas‚ÄĚ, afirmou a gerente de opera√ß√Ķes da loja de Volta Redonda, Estela Pereira da Silva.

O presidente da Aciap-VR falou sobre a import√Ęncia da chegada da Magazine Luiza a Volta Redonda e o fortalecimento do com√©rcio local, atingido pela pandemia do novo coronav√≠rus. Para ele, a parceria pela plataforma digital vai gerar mais renda e empregos na cidade.

‚ÄúA Magazine Luiza, a Magalu, vai ser uma grande empresa em Volta Redonda e ajudar√° muito no desenvolvimento da cidade, auxiliando o com√©rcio local. Precisamos hoje de lojas f√≠sicas, mas tamb√©m das vendas online. O e-commerce chegou para ficar. Antigamente o comerciante tinha muita dificuldade para vender online, por causa da estrutura, mas com esta parceria com a Magalu vamos facilitar a venda online do micro, pequeno e m√©dio empres√°rio. Se o comerciante local aumentar em 50% as vendas no online, ele vai ter que contratar mais e consequentemente ter√° que investir; abrindo postos de trabalho, com gera√ß√£o de renda e desenvolvimento para Volta Redonda‚ÄĚ, considerou Cardoso.

Mais empregos

A prefeitura também está envolvida no projeto de expansão do Sider Shopping, na Vila Santa Cecília. A intenção é unir o shopping com o prédio que abriga o Hortifruti, também na Vila Santa Cecília, através de uma passarela sobre a rua. O projeto prevê a construção de um novo prédio no lugar onde hoje fica o Hortifruti. Essa construção terá o mesmo padrão do Sider Shopping, com a diferença de que os andares de estacionamento ficarão no subsolo, em vez de acima das lojas, como é no shopping.

Os investimentos ficar√£o em torno de R$ 100 milh√Ķes, e a expectativa √© que sejam gerados 200 empregos de constru√ß√£o civil durante a obra e 300 empregos, incluindo pessoal do shopping e das lojas, quando a expans√£o estiver operando.

Tamb√©m este ano, o Park Sul localizado na Rodovia dos Metal√ļrgicos, no bairro S√£o Geraldo, recebeu mais uma loja √Ęncora de departamento com abertura de dezenas de empregos.