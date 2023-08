Maior do país, inadimplência é realidade para 53,11% dos fluminenses

Estado do Rio – Mais de 7,2 milhões de fluminenses estão inadimplentes e somam dívidas que chegam a R? 36 bilhões, com média de R$ 4,9 mil para cada um. Isso representa 53,11% da população adulta no Estado, percentual que é o maior do país. A média nacional ficou em 43,72%. Esses números são referentes a julho e fazem parte do Mapa da Inadimplência da Serasa, levantamento mensal que apresenta o cenário de endividamento no Brasil.

A maior parte das dívidas no Estado está concentrada em três setores: Bancos e Cartões (32,46%); Utilities (29,63%), que são contas de gás, água e luz; e Financeiras (16,51%), empresas que concedem crédito mas que não são bancos. Entre as faixas etárias, os maiores inadimplentes têm entre 41 e 60 anos (35,3%), seguidos pela população entre 26 e 40 anos (31,1%) e por pessoas com mais de 60 anos (23,2%).

É válido destacar que julho trouxe a segunda retração consecutiva em inadimplentes no Brasil. Ao atingir um total de 71,41 milhões de brasileiros, foi registrada uma redução de 34.495 pessoas na comparação com o mês anterior. É a primeira vez, desde junho de 2021, em que ocorre duas quedas em sequência nos levantamentos mensais da Serasa.

Um dos fatores de impacto foi o total de débitos com bancos e cartões de crédito, que registrou redução de 1,60 ponto percentual, passando de 31,13% para 29,53% entre os últimos dois meses. Essa queda pode estar ligada aos primeiros resultados do Programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, que, desde 17 de julho, estimula a negociação de dívidas com as instituições financeiras.

A Serasa, inclusive, conta com uma série de programas que tem o intuito de contribuir com a queda da inadimplência e melhorar os dados. Em julho, mais de 388 mil acordos foram fechados pelos canais do Serasa Limpa Nome apenas no Estado do Rio de Janeiro. O número de ofertas disponíveis, no entanto, batia 52,5 milhões.