Mais de 33 mil desempregados estão habilitados no SuperaRJ

Matéria publicada em 29 de junho de 2021, 11:30 horas

Rio – Mais de 33 mil desempregados já receberam a confirmação de que estão habilitados no programa SuperaRJ. O resultado com os contemplados na categoria foi divulgado nesta segunda-feira (28/06), no sitesuperarj.rj.gov.br. Além disso, mais 22 mil pessoas inscritas no CadÚnico passaram a fazer parte do programa. A previsão é que os cartões sejam distribuídos até o dia 10 de julho.

O valor do benefício será de, no mínimo, R$ 200,00 com adicional de R$ 50,00 por filho menor de idade, limitado a dois filhos, podendo chegar no valor máximo de R$ 300,00.

Estão aptos a receber o benefício os trabalhadores que tenham perdido vínculo formal de trabalho com salário mensal inferior ao valor de R$ 1.501,00, no período da pandemia da Covid-19 a contar de 13 de março de 2020, e estejam sem qualquer outra fonte de renda.

SuperaRJ

Ao todo, serão beneficiadas, com valores de R$ 200 a R$ 300, cerca de 1,4 milhão de pessoas que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza ou que perderam empregos durante a pandemia da Covid-19. O SuperaRJ também prevê crédito de até R$ 50 mil para micro e pequenos empresários.

Serviço

Para saber se tem direito ao SuperaRJ e como obter o benefício, os canais são os sites superarj.rj.gov.br e rj.gov.br ou o número 08000717474, que funciona de segunda a sexta entre 8h e 20h40 e sábado das 8h às 14h20.