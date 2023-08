Mais de 500 pessoas passam por entrevista para emprego nos Cras de Volta Redonda

Volta Redonda – Em apenas dois dias, 521 pessoas participaram do processo seletivo da empresa CBSI Soluções realizado em 12 unidades de Cras (Centros de Referência de Assistência Social) de Volta Redonda. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), firmou parceria com a empresa, que tem mais de 600 vagas de emprego para início imediato, com o objetivo de facilitar a inserção no mercado de trabalho para os moradores de Volta Redonda.

Na última sexta-feira (18), pela manhã e à tarde, e no sábado (19), pela manhã, alguns Cras (Açude, Retiro, Siderlândia, Santa Cruz, Vila Brasília, Dom Bosco, São Sebastião, Vila Rica, Água Limpa, Três Poços, Volta Grande e Rústico), abrangendo todas as regiões da cidade, ficaram abertos para receber os candidatos às vagas de Encarregado de Mecânica; Líder de Mecânica; Mecânico; Eletricista Montador; Ferramenteiro; Soldador Maçariqueiro; Pedreiro Refratarista; e Montador de Andaime. O processo seletivo foi conduzido por profissionais da própria CBSI.

“Essa parceria ampliou a chance dos moradores de Volta Redonda ocuparem uma das vagas de emprego ofertadas. A maioria dos processos seletivos atualmente é realizada de forma online, pela Internet. Disponibilizando o espaço dos Cras para as entrevistas, democratizamos o acesso”, falou o prefeito Antonio Francisco Neto.

O prefeito reforçou que a ação deu oportunidade às pessoas de participarem de um processo seletivo mais próximo de sua residência. “E a prefeitura segue aberta para futuras parcerias propostas pela empresa”, afirmou Neto.