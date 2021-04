Mais de 730 empresas encerraram atividades em 2020 em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 16:18 horas

Em 2021, com medidas de flexibilização, média de fechamento foi 60% menor; saldo de emprego também passou a ser positivo

Volta Redonda – Dados da Junta Comercial do Rio de Janeiro (Jucerja)mostram que de janeiro a dezembro do ano passado, 732 empresas encerram as atividades em Volta Redonda. Desse total, mais de 600 são de grande, média, micro e pequena empresas. A maioria fechou as portas definitivamente após o início da pandemia, principalmente, quando foi decretado lockdown, com funcionamento apenas das atividades consideradas essenciais. Somado o tempo que o comércio e outros serviços pararam, foram quase 80 dias durante o ano. A média mensal de fechamento em 2020 ficou em 61, ainda segundo os dados disponíveis no site da Junta Comercial.

O encerramento das atividades e a incerteza de como ficaria o mercado também levou a 22.632 demissões, sendo 16.296 no setor de comércio e serviço, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, em 2020. Volta Redonda fechou o ano passado com um saldo negativo de 1.242 postos de trabalho. Segundo as entidades empresariais, a maioria das demissões foi por causa da crise econômica gerada pela pandemia, provocada pelo fechamento de empresas e incerteza sobre o funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

Recuperação

Agora, em 2021, com as medidas de flexibilização sendo mantidas, mesmo com horário alternativo de funcionamento, houve uma redução de mais de 60% na média mensal de encerramento de atividades de empresas. De janeiro a abril, a média ficou em 24. Nesses quatro meses do ano, apenas 97 empresas fecharam as portas, definitivamente. Foi quase o número total de cancelamentos de CNPJ em agosto de 2020, registrou 84 encerramentos. E essa redução no fechamento de empresas ajudou na recuperação dos empregos. Enquanto em 2020, Volta Redonda terminou o ano com 69.264 empregadas, em apenas, dois meses, a cidade subiu para 70.060, sendo que o segmento comércio e serviço foi o que mais contribuiu para essa retomada. Das 4.511 novas contratações, 2883 foram para o setor.

Dados do Ministério do Trabalho, por exemplo, apontam que Volta Redonda teve saldo positivo na geração de empregos nos dois primeiros meses de 2021. A cidade mais populosa da região gerou 307 novos empregos em janeiro e 491 em fevereiro. O salto de quase 60% se deu principalmente pela recuperação do comércio entre o primeiro e o segundo mês do ano.