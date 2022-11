Mais de mil candidatos a vagas de emprego já foram encaminhados pela subprefeitura do Retiro em dez meses

Matéria publicada em 4 de novembro de 2022, 15:33 horas

Balanço de janeiro a outubro aponta também 400 oportunidades ofertadas por empresas parceiras da autarquia

Volta Redonda- A Subprefeitura do Retiro terminou o mês de outubro com bons resultados em relação a geração de empregos em Volta Redonda. Nos dez primeiros meses deste ano, a autarquia municipal encaminhou mais de mil pessoas cadastradas no Sine (Sistema Nacional de Empregos) para vagas oferecidas por empresas. Foram mais de 400 oportunidades ofertadas nesse período, por meio de parceria da subprefeitura com empresas da região.

De acordo com balanço da subprefeitura, 67 novas empresas também foram cadastradas para oferecerem vagas e captarem currículos no Sine, além de poderem utilizar o auditório da autarquia para a realização de processos seletivos.

“Já fizemos aproximadamente 170 seleções em nosso auditório, o que vêm facilitando essa relação, tanto para os candidatos quanto para os empregadores. Essa parceria é importante para aproximarmos os candidatos das empresas e auxiliar na empregabilidade”, explicou o coordenador da Subprefeitura do Retiro, Jorge Ricardo Silva.

Em relação ao benefício do seguro-desemprego, o levantamento da Subprefeitura do Retiro atendeu a 1.022 pedidos feitos no período entre janeiro e outubro de 2022.

Acordo com INSS

A Subprefeitura do Retiro também teve bons resultados com atendimentos disponibilizados na autarquia, relacionados a serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Desde o início do Acordo Técnico firmado entre a Prefeitura de Volta Redonda e o INSS, em novembro de 2021, a subprefeitura já atendeu 238 pessoas, sendo 22 pedidos de aposentadorias que foram concedidos.

Dentre os serviços mais procurados estão: consultas e simulação de aposentadorias; emissão de boletos para regularização; esclarecimentos e orientação para contagem de tempo para a aposentadoria.

“Além de cadastro de currículos, vagas de emprego e serviços do INSS, também atendemos diariamente pessoas que buscam por auxílio a serviços digitais de vários órgãos, como retirada de Carteira de Trabalho Digital e acesso ao aplicativo SineFácil, por exemplo”, citou o coordenador da Subprefeitura.

Entre os outros serviços oferecidos no local, também estão a regularização de taxas e impostos, demandas do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto); taxa de incêndio; agendamento de caçambas; cadastros habitacionais e para vacinação, etc.

A Subprefeitura do Retiro fica na Avenida Antônio de Almeida, 46, no bairro Retiro, e o horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.