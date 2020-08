Margens da Rodovia do Contorno começam a receber moradores

Matéria publicada em 6 de agosto de 2020, 15:34 horas

Edifícios estão ocupando terrenos no local que será a próxima área de rápida valorização na cidade

Volta Redonda – O primeiro condomínio residencial começa a ser habitado às margens da Rodovia do Contorno. Um empreendimento com 500 apartamentos, dos quais 97% estão vendidos – a primeira fase do Jardim Mariana – teve suas chaves entregues em regime de “drive thru” no dia 31 de julho; a segunda fase do mesmo empreendimento, que será entregue ainda em agosto, com 248 apartamentos.

Os edifícios, com oito pavimentos, são dotados de dois elevadores e de equipamentos de lazer completos – incluindo piscinas – destinados a clientes que disponibilizam renda a partir de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Uma vantagem pouco mencionada pelos empreendedores é que os terrenos onde esses empreendimentos são vendidos, e mesmo os terrenos vizinhos, pertencem a empresas ou famílias. Com isso, é praticamente impossível que venham a ser formadas áreas de posse no local, o que costuma desvalorizar imóveis.

O empresário Mauro Campos, diretor da Aceplan, tradicional empresa do setor de imóveis residenciais em Volta Redonda, afirma que essa é a nova fronteira de expansão urbana de Volta Redonda:

— Com os condomínios residenciais, virá o comércio e serviços. Outros terrenos, em outro ponto da rodovia, vão abrigar indústrias, como as do Polo Metalmecânico. Em pouco tempo, grande parte dessa área estará ocupada, mas de uma forma ordenada e planejada, evitando os transtornos que surgem com a urbanização descontrolada — afirma.

Edifícios mais altos

Os edifícios de apartamentos que serão construídos pela Aceplan vão passar de oito andares para onze. O objetivo é abrigar um número maior de famílias com um aproveitamento mais eficiente da mesma área de terreno. Os próximos empreendimentos a serem construídos no local terão três torres e contarão com dois elevadores em cada uma, mantendo a característica de equipamentos de lazer completos.

O motivo para a mudança de critério é que a demanda se ampliou. Segundo Bueno Junior, Gerente Comercial da construtora, isso se reflete na velocidade com que as unidades que integram os empreendimentos são vendidas.

— Mesmo com a pandemia, as pessoas mantêm seus objetivos a médio e longo prazo, e o imóvel próprio ocupa o topo da lista de prioridades. Estamos com números muito positivos, como Residencial Rubi com 80% vendido, nosso mais novo lançamento Esmeralda com 25% vendido em uma semana, onde fechamos o mês de julho com 81 apartamentos vendidos e já começamos agosto com 24 vendas. Assim, sabendo que esse momento difícil vai passar, uma boa oportunidade nunca é deixada de lado por quem tem condição de aproveitar — declara o executivo.