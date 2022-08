Mario Esteves comemora saldo positivo de Barra do Piraí em empregos no mês de junho

Matéria publicada em 2 de agosto de 2022, 19:05 horas

Barra do Piraí – No mês de junho, segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged), Barra do Piraí apresentou um saldo positivo de 350 empregos em relação ao número de gerados. A estimativa acompanhou alguns setores da economia, como agropecuária, comércio, construção, serviços e indústria, revelando a partir do número de admissões e desligamentos o saldo final.

Como foi relatado em uma pesquisa feita pelo Ministério do Trabalho, no país, durante o mês de junho, foram gerados mais de 200 mil empregos, um número superior ao mês anterior (maio), quando Barra do Piraí também houve um crescimento. Segundo os dados do Caged, o município ficou com um saldo positivo de 350 empregos e, além disso, por meio do estudo, é possível perceber que o setor que mais obteve destaque foi o industrial.

A visibilidade apresentada pela indústria não é mera coincidência, uma vez que a prefeitura tem feito uma série de ações que buscaram promover o desenvolvimento econômico local, a partir da vinda de empresas para os polos industriais. No segundo polo, por exemplo, a companhia Acso – Central de Serviços do Aço – se instalou e a previsão é que outras também venham para a cidade.

Como ressalta o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Wagner Aiex, o saldo positivo é resultado dos constantes esforços feitos pela Prefeitura de Barra do Piraí, já que “ela está sempre buscando meios de melhorar a economia e a geração de empregos, principalmente, por meio da angariação de firmas que acreditam nos benefícios do município”. “Estamos trabalhando 24 horas por dia, sem parar, para fazer com que o município melhore ainda mais a sua economia. Os resultados da pesquisa mostram como estamos nos esforçando, sempre focados no desenvolvimento e crescimento de Barra”, aponta.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, alerta para o fato que as pesquisas comprovam o comprometimento da prefeitura com os seus cidadãos e com o desenvolvimento do município. “Os dados da pesquisa mostram como nossas ações têm desempenhado um papel importante para Barra do Piraí. De maneira incansável, trabalhamos com o foco no futuro brilhante da cidade. Estou 100% comprometido e fazendo o máximo possível ao meu alcance e, acreditem, é só o começo”, finaliza o chefe do Executivo.