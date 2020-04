Mauro Campos fala durante seminário virtual sobre construção civil

Matéria publicada em 30 de abril de 2020, 13:19 horas

Volta Redonda – O empresário Mauro Campos, que é também coordenador da Grupo de Trabalho da Construção Civil da Firjan, participa às 17 horas desta quinta (30) como um dos palestrantes so seminário virtual “Construção sob Nova Perspectiva”, promovido instituto Ethos, com as parcerias de Construliga, ABCP e Sebrae.

O título da palestra de Mauro é “Produtividade, Saída Para a Crise”. Além dele, haverá palestras de Alexandre Cordeiro – Superintendente Nacional de Construção da Caixa Econômica Federal, com o tema “A construção no Brasil segundo a Caixa – visões de futuro”, de Marcelo Cavalheiro – Engenheiro, Empreendedor e Conselheiro da RCN, sobre “Gestão e investimento no Mercado da Construção Após a Crise” e de Mario William – Presidente da ABNT, sobre “O Papel da ABNT como Agente de Transformação”.

As pessoas que quiserem participar do webinar podem se registrar clicando neste link.

