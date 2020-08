Mauro Campos vê avanços no ‘Casa Verde e Amarela’

Matéria publicada em 26 de agosto de 2020, 17:41 horas

Empresário afirma que novo programa permitirá ampliação do número de unidades construídas e projeta novos investimentos

Volta Redonda – O empresário Mauro Campos, diretor da Aceplan, considerou positivo o lançamento do programa “Casa Verde e Amarela” pelo governo federal. Ele afirmou que há diversas vantagens no novo programa em relação a seu antecessor, o “Minha Casa, Minha Vida”, e que o setor da Construção Civil deve receber novo impulso.

— As taxas de juros serão menores, que aumenta a capacidade de compra pelos interessados e compensa a redução no valor do subsídio por unidade. Essa redução, por sua vez, aumenta a disponibilidade de recursos para o financiamento de novos empreendimentos. Com isso, sem que seja preciso colocar mais recursos públicos no programa, foi possível um acréscimo de 350 mil unidades habitacionais ao número que estava previsto para ser construído no período até 2024. Além disso, o “Casa Verde e Amarela” possibilitou a renegociação com mutuários da Faixa 1 do antigo “Minha Casa, Minha Vida”. Além disso, as unidades que serão oferecidas no futuro também vão ser melhores que as atuais — disse Mauro.

Com a assinatura da Medida Provisória (MP) que criou o programa, ele entra em vigor, embora seja possível que o Congresso Nacional faça modificações. Mauro adiantou que a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil) vai acompanhar a tramitação da MP, dialogando com os congressistas para propor novos aperfeiçoamentos.

A empresa que Mauro dirige tem dois projetos prontos para serem financiados pelo novo programa: um para Belford Roxo, no Grande Rio, com 264 apartamentos, e um para Volta Redonda, com 336 unidades, para lançamento no final do ano.

Além disso, a Aceplan está finalizando a documentação de uma área que adquiriu em Araruama, para aprovar mais um projeto na cidade da Região dos Lagos.

Mercado imobiliário tem sinais de retomada

Em meio à crise do coronavírus, o mercado imobiliário aponta sinais de retomada com aumento de vendas, com dados, inclusive, superiores ao período pré-pandemia. Especialistas afirmam que o ramo imobiliário tem fundamental importância para o crescimento do Brasil. Fatores como linhas favoráveis de crédito, bons preços e taxas baixas de juros são vistos como os principais aliados da retomada econômica. Em Volta Redonda, a realidade da construção civil segue a tendência nacional.

— O atual momento é bastante promissor, sentimos o aquecimento nas vendas e a tendência é de valorizar o preço dos imóveis próximos anos. Percebemos que a procura maior tem sido pelo fato do investimento em imóveis ser estável e seguro — destacou Rodrigo Tostes, diretor da construtora Tostes & Diniz.

A retomada do mercado imobiliário pós-pandemia já começou e as expectativas são positivas para quem optou pela aquisição. A construtora acabou de realizar a entrega das chaves do último empreendimento finalizado no município. “A contratação foi feitacom muita tranquilidade, a entrega do imóvel aconteceu dentro do prazo. Portanto, a experiência de compra foi muito acertada”, pontuou Rafael Garcia Netto, 67 anos.

O momento tão esperado da entrega das chaves simboliza a coroação de todo um longo processo da construção civil. “Foram três anos de trabalho intenso, projeto, arquitetura e operacional. Quando se cumpre a promessa que feita durante a venda, dentro do prazo e com qualidade, isso se reverte em credibilidade para a empresa”, pontuou Rodrigo Tostes.