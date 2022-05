MayFest VR reúne mais de 17 mil pessoas

Matéria publicada em 10 de maio de 2022, 18:34 horas

Volta Redonda – A primeira edição do MayFest VR reuniu mais de 17 mil pessoas durante os três dias de evento, que ocorreu na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta. O festival gastronômico foi realizado pela Cervasul (Associação das Microcervejarias do Sul Fluminense) e pela Associação Comercial de Volta Redonda, com o apoio da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, Sebrae, Fundação CSN, Abrasel e Pólo Gastronômico de Volta Redonda.

Na praça da Escola Técnica Pandiá Calógeras, um dos locais mais tradicionais do município, os visitantes puderam prestigiar barracas gastronômicas, mais de 50 tipos de cervejas artesanais e show ao vivo, com artistas regionais e apresentação dos Tambores de Aço Fundação CSN, Fanfarra da ETPC e Fanfarra Master.

O secretário municipal de cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, destacou o sucesso do MayFest VR e a importância da valorização da cultura.

“Mais uma belíssima opção de lazer, não apenas para quem é de Volta Redonda, mas para todos do Sul Fluminense. Muito bom, após dois anos de pandemia, ver os espaços públicos sendo ocupados pelas família. Volta Redonda está voltando a sorrir. Mais um evento de sucesso realizado na nossa cidade”, concluiu.