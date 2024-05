Medida provisória autoriza importação de até um milhão de toneladas de arroz

País – A Medida Provisória 1217/24 autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a importar, neste ano, até um milhão de toneladas de arroz beneficiado (pronto para consumo) ou em casca. O objetivo é enfrentar as consequências sociais e econômicas das enchentes no Rio Grande do Sul – o estado é o principal produtor do grão no País.

A compra ocorrerá por meio de leilões públicos e a preço de mercado. Os estoques serão destinados preferencialmente à venda para pequenos varejistas das regiões metropolitanas, dispensados os leilões em bolsas de mercadorias ou licitação pública para venda direta.

A medida provisória foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de quinta-feira (9).

Ato conjunto dos ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro; e da Fazenda, Fernando Haddad, definirá a quantidade de arroz a ser adquirida e os limites e as condições da venda do produto adquirido.

A MP dispensa, para a compra prevista, a exigência legal da certificação dos armazéns destinados à guarda e à conservação de produtos agropecuários.

Tramitação

A MP 1217/24 será analisada por comissão mista (formada por deputados e senadores) e, depois, pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Venda de Arroz é limitada no Sul Fluminense

Em alguns supermercados da região Sul Fluminense, como estabelecimentos de Barra Mansa e Volta Redonda, já estão limitando a compra de sacos de arroz a apenas duas unidades por cliente e em outras lojas cada consumidor por adquirir quatro pacotes de 5kg ou 20 pacotes de 1kg por tempo indeterminado.

O Estado do Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional de arroz

Fonte: Agência Câmara de Notícias