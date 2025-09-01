segunda-feira, 1 setembro 2025
Médio Paraíba concentra vagas em novas oportunidades de emprego no Estado

Região tem chances para balconista, agente administrativo, chapeiro e padeiro, entre outras funções

Estado do Rio – A Secretaria de Trabalho e Renda do Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou, nesta semana, a oferta de 2.902 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz em diferentes regiões. No Médio Paraíba, há vagas para funções como balconista, agente administrativo, chapeiro e padeiro, além de outras posições em setores variados.

No total, são 1.367 vagas de emprego com carteira assinada em todo o estado, além de 1.535 oportunidades de estágio e jovem aprendiz, disponibilizadas pela Fundação Mudes e pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, 62,3% das vagas captadas estão no setor de Serviços e 37,7% no Comércio. Em relação à escolaridade, 51,3% exigem Ensino Médio completo e 31,2% Ensino Fundamental completo. A maior parte (56,8%) requer experiência anterior.

Os interessados devem manter o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine), que realiza a análise do perfil do candidato em relação às vagas. Para isso, é necessário procurar uma unidade do Sine com documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Os endereços das unidades e os detalhes das oportunidades estão disponíveis no Painel Interativo de Vagas, no site www.rj.gov.br/trabalho.

Além dos empregos formais, a Fundação Mudes oferece 260 vagas de estágio para os níveis Superior, Médio e Técnico, com inscrições em www.mudes.org.br. Já o CIEE disponibiliza 1.275 oportunidades de estágio e jovem aprendiz, com mais informações em www.ciee.org.br.

