Matéria publicada em 27 de maio de 2022, 18:32 horas

Durante o evento, que ocorre neste sábado, das 9h às 16h, haverá ajuda para jovens na montagem de currículos, emissão de documento e oferta de cursos gratuitos

Volta Redonda- Com o objetivo de auxiliar interessados em ingressar no mercado de trabalho, a Coordenadoria Municipal da Juventude (Coordjuv) estará neste sábado no evento “Mega Cidadania Aqui”, que ocorre das 9h às 16h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Durante o evento, realizado parceria com o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), o Governo do Estado e a Fundação CSN, haverá ajuda na montagem de currículos, criação de e-mail profissional, apresentação do Jovem Aprendiz e oferta de cursos gratuitos de economia criativa, além de emissão de documentos aos jovens de 15 a 29 anos.

Para ampliar as chances do ingresso ao mercado de trabalho, Volta Redonda aderiu essa semana à rede Co.liga, escola virtual e gratuita de economia criativa. A iniciativa oferece cursos gratuitos, editais e vagas do mercado de trabalho para jovens em vulnerabilidade social.

“Com a assinatura do município Volta Redonda se torna coligada, e passa a ser uma das multiplicadoras dos mais de 30 cursos dedicados à economia criativa para jovens. No estado, Volta Redonda é a primeira cidade a aderir ao programa da OEI – Organização dos Estados Ibero-Americanos e da Fundação Roberto Marinho”, destacou a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez.

A lista dos cursos e as inscrições estarão disponíveis no site: coliga.digital. São 37 cursos livres de curta duração em cinco áreas da economia criativa: patrimônio, música, multimídia, design e artes visuais.

A parceria municipal ocorre por meio da atuação compartilhada das secretarias de Ação Comunitária (Smac), Educação (SME) e Cultura (SMC), e tem a Coordjuv como implementadora.