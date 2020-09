MEI fica isento de licenças e alvarás

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 08:11 horas

Rio de Janeiro – Desde o dia 1° de setembro, o microempreendedor individual que deseja abrir o seu próprio negócio está isento de licenças e alvarás. Para explicar como a medida favorece a criação de novos MEIs, o Sebrae Rio convidou o coordenador-geral de Empreendedorismo e Artesanato da Secretaria da Micro e Pequena Empresa do Ministério da Economia, Fábio Silva.

Através do talk online os interessados podem tirar suas dúvidas, nesta quinta-feira, 10, às 11h. Ao longo de uma hora, os participantes vão expor as vantagens e explicar como realizar a atividade de forma legal. Para participar do talk gratuito, acesse o link – https://bit.ly/3lt3M40

MEI – Recentemente, o número de MEI alcançou a marca histórica de 10 milhões de empreendedores no país. Durante a pandemia do novo coronavírus, só no Estado do Rio de Janeiro, o número de MEI aumentou em 2,9%.