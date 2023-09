Mercado de franquias no Estado do Rio cresce 17% no 1º semestre de 2023

Estado do Rio – Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising, o mercado de franquias no País segue aquecido. Neste primeiro semestre ante igual período de 2022, a alta foi de 15,0%, com um faturamento que avançou de R$ 91,432 bilhões para R$ 105,107 bilhões. No acumulado dos últimos 12 meses, a receita chegou a R$ 225,163 bilhões.

O Estado do Rio de Janeiro segue num cenário semelhante. O setor no Estado faturou quase R? 10,3 bilhões no 1º semestre de 2023, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já em número de operações, o mercado de franquias no Rio expandiu 4,1%, chegando a um total de 18.410 unidades. Os bons resultados demostram a recuperação do setor e da economia fluminense, além de evidenciar a alta procura das marcas de franquias pelo Estado.

Tradicional porta de entrada para o mercado de trabalho, o setor de franquias no Brasil totalizou aproximadamente 1,612 milhão de pessoas empregadas diretamente. No Rio de janeiro, esse índice corresponde a uma alta de 15,4%, somando um total de mais de 160 mil vagas formais preenchidas.

A capital é a grande vitrine do País para investimentos, mas outas regiões do Estado, como a Grande Rio, a região dos Lagos e o Sul Fluminense também têm atraído muitos empreendedores que querem adquirir um negócio próprio ou diversificar os lucros.

Para o presidente da ABF Rio, Clodoaldo Nascimento, o mercado de franquias da região confirmou ser resiliente, forte e além da capital carioca, tem muito potencial em cidades como Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias e cidades próximas de outros estados, como Juiz de Fora (MG) e Vitória (ES). “Temos um campo a desbravar com a interiorização do franchising. São regiões com dinâmicas econômicas próprias e que, em geral, são ávidas por marcas e produtos de franquias”, declarou o executivo.

Esses números positivos provam a força e a resiliência do sistema de Franchising. Para mostrar o poder do empreendedorismo brasileiro no Estado e auxiliar na busca por negócios de sucesso por meio das franquias, os empreendedores fluminenses e de todo o País terão a oportunidade de participar da Expo Franchising ABF Rio, feira tradicional do setor que acontecerá de 21 a 23 de setembro de 2023, no moderno Anfiteatro do Riocentro, na cidade do Rio de Janeiro.

Investimentos variam de R$ 10 mil a R$ 2 milhões

Em sua 16ª edição, a Expo Franchising ABF Rio traz diversas novidades, oferecendo oportunidades para investidores interessados em abrir o próprio negócio, conhecer o sistema de franquias nos mais diversos modelos, como home based, lojas tradicionais, quiosques, entre outros, para se investir individualmente, em família ou em grupo. O evento é realizado pela Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) e patrocinado pelo Santander/Getnet.

Com mais de 3 mil m² de área, a Expo Franchising ABF Rio volta remodelada ao Riocentro, principal centro de Exposições do Rio de Janeiro (com amplo estacionamento, hotel localizado a 100m do Anfiteatro e próximo a vias de acesso), trazendo mais de 100 marcas expositoras de franquia. O valor do investimento inicial varia de R? 10 mil até mais de R? 2 milhões, nos mais variados segmentos, tais como Alimentação, Casa e Construção, Comunicação, Informática e Eletrônicos (Tecnologia), Educação, Entretenimento e Lazer, Hotelaria e Turismo, Limpeza e Conservação, Moda, Saúde, Beleza e Bem-Estar, Serviços e Outros Negócios. Com ênfase no conceito de hub de negócios, a organização espera receber mais de 15 mil visitantes, que terão a oportunidade de conhecer de perto franquias de acordo com o seu perfil e capacidade de investimento.

SERVIÇO

Expo Franchising ABF Rio 2023

Local: Riocentro

Endereço: Av. Salvador Allende, 6.555 – Barra da Tijuca

Data: de 21 a 23 de setembro de 2023

Horário: das 11h às 20h