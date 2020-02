Mercados de Barra Mansa passam por fiscalização do Procon

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2020, 16:22 horas

Em dois dias dezesseis estabelecimentos foram inspecionados pelo órgão de defesa do consumidor

Barra Mansa- O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) promoveu nesta quinta e sexta-feira (27 e 28), uma inspeção em 16 estabelecimentos comerciais. Dentre as principais irregularidades encontradas nos ambientes foram propagandas divulgadas de forma errada e ausência de informação em alguns produtos. A intenção do órgão é intensificar a ação durante os próximos dias.

Felipe Goulart, gerente do Procon-BM, disse que essa foi a primeira ação de fiscalização do ano. Porém, essa visita faz parte do calendário de vistoria do órgão.

– Vamos continuar nossa ação a fim de alcançar 100% dos estabelecimentos do município. Essa iniciativa faz com que os proprietários dessas lojas aprimorem a qualidade de seus produtos e também avancem no atendimento ao consumidor – explicou.

Durante esta fiscalização, o gerente afirmou que não foi encontrado nenhum produto em condições inadequadas ao uso, apesar disso reforçou que é de extrema importância que o consumidor sempre esteja atento aos prazos de validade.

– Quando encontramos algum produto em condições inadequadas, nós descartamos no ato da fiscalização. Além disso, o mercado também é autuado por violar o Código de Defesa do Consumidor – completou Felipe.