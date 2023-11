Metalúrgicos da CSN votam nova proposta de turno na quinta-feira

Volta Redonda – Os metalúrgicos que trabalham em regime de turno de revezamento na CSN vão voltar às urnas, no próximo dia 30 de novembro (quinta-feira), de 6 às 17 horas, na Praça Juarez Antunes, para decidirem se aceitam uma das opões que a siderúrgica ofereceu uma compensação de R$ 5 mil pela renovação do acordo que permite que os trabalhadores façam turnos de oito horas em regime de revezamento.

Uma das opções divide o valor entre um pagamento de R$ 2.500 no dia 8 de dezembro e duas cargas de R$ 1.250 no cartão alimentação, uma em cinco dias úteis da assinatura do acordo e outra no dia 1 de janeiro do ano que vem; a outra prevê um abono de R$ 4 mil em cinco dias úteis e R$ 1 mil no cartão alimentação em cinco dias úteis da assinatura do acordo.

A divisão do valor a compensação tem o objetivo de diminuir o desconto de imposto de renda na fonte para os trabalhadores. Também haverá a opção para rejeitar as propostas da empresa e manter a mudança para o turno de seis horas.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Edimar Miguel, afirmou que o sindicato vai manter a defesa do turno de seis horas. Ele também disse que a empresa negou, durante a reunião, que haja alguma decisão tomada em relação à adoção de turno fixo de oito horas.

Segundo Edimar, se os trabalhadores mantiverem a decisão tomada no dia 21, a CSN terá que pagar duas horas extras por cada dia a cada trabalhador que trabalha em regime de turno até que seja estabelecido o turno de seis horas. O acordo que permite

—A empresa registrou em ata que não tem decisão tomada em relação a uma possível implantação de turno de seis horas ou turno fixo — disse Edimar.

Entenda o caso

O acordo que permite que os metalúrgicos trabalhem em turno de revezamento de oito horas na CSN tem validade até o dia 30 de novembro. A Constituição Federal determina que as jornadas sejam de seis horas, o que obriga a empresa a ter cinco “letras”, que é a forma como são chamadas as equipes que atuam em cada turno. Atualmente, fazendo turnos de oito horas, a empresa tem quatro “letras”, já que há uma para cada horário e uma para cobrir as folgas.

Assim, caso a decisão seja pelo turno de seis horas, a empresa precisará fazer contratações. No entanto, as dificuldades impostas pelo aumento nas importações de aço podem frear as admissões.

Uma alternativa seria a empresa implantar turnos fixos, o que quase certamente levará a uma disputa judicial, já que o sindicato afirma que essa modalidade de trabalho também exigiria aprovação pela categoria.