Metalúrgicos da CSN votam proposta de acordo para turno dia 21 de novembro

Volta Redonda – Os trabalhadores da CSN que fazem turno na Usina Presidente Vargas vão decidir, na terça-feira (21) em votação por escrutínio secreto, das 6 horas ás 16h30min, na Praça Juarez Antunes, se aceitam a proposta da empresa, de uma compensação de R$ 5 mil para cada trabalhador que faz turno, pela prorrogação do turno de oito horas por mais dois anos.

O acordo é o mesmo que já foi votado e aprovado na CSN Cimentos e na CSN Porto Real. Na primeira, a negociação foi conduzida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Sul Fluminense, e na segunda, pela Federação dos Metalúrgicos, entidade que o Sindicato dos Metalúrgicos não considera habilitada para representar os trabalhadores daquela unidade.

Em mensagem por vídeo postada nas redes sociais do Sindicato dos Metalúrgicos, o presidente do sindicato, Edimar Miguel, afirmou que a posição da entidade é contra a renovação do acordo e pelo retorno do turno de seis horas.