Ministério e Embrapii debatem fomento à inovação com grafeno

Matéria publicada em 4 de agosto de 2021, 15:05 horas

Brasília e Volta Redonda – O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) se reúnem, nesta quinta-feira (5), para debater os avanços e os desafios da Rede EMBRAPII/MCTI de Inovação em Grafeno para incentivar pesquisa e desenvolvimento de aplicações industriais para o material no país.

O encontro será uma oportunidade para traçar as estratégias de fomento à inovação em nanotecnologia e propor ações para colocar em prática o InovaGrafeno e o Decreto da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para Materiais Avançados.

Também estará em pauta a parceria estratégica com a consultoria Planar, que conta entre seus sócios, os dois principais cientistas do mundo no segmento: Antônio Hélio de Castro Neto, Fundador e Diretor do Centro de Pesquisas em Grafeno da Universidade Nacional de Singapura, e Konstantin Novoselov, cidadão russo-britânico que foi responsável por primeiro isolar o grafeno e por isso recebeu o Nobel de Física em 2010.

A proposta é aproximar o conhecimento internacional das Unidades EMBRAPII, aumentando a expertise nacional e promovendo a colaboração recíproca no desenvolvimento de rotas tecnológicas de aplicação do grafeno, além de gerar novos processos e produtos das empresas para contribuir com a inovação empresarial.

Por que inovar com grafeno?

O grafeno é o mais leve e fino material existente, duzentas vezes mais forte do que o aço e considerado o melhor material condutor de calor e de eletricidade. Somam-se ainda à lista de características a alta flexibilidade, impermeabilidade e transparência do material.

Há um amplo espectro de setores industriais potencialmente beneficiados pela exploração de tecnologia, como o setor têxtil, automotivo, aeroespacial, entre outros.

A Rede EMBRAPII/MCTI contará com 16 Unidades EMBRAPII e, com ela, será possível elevar o nível de maturidade tecnológica relativo ao uso do grafeno por meio de projetos cooperativos de P&D, além de potencializar a capacidade de atendimento às demandas por inovação da indústria nacional, fomentando e tornando-a mais forte e competitiva. O Brasil é um dos países com maior reserva de grafite, fonte do grafeno, ao lado da China e do Canadá.

CSN investe no material

A CSN Inova Ventures informou no início deste mês investimento e pesquisa no grafeno. A empresa anunciou, inclusive, aporte financeiro na 2D Materials Pte Ltd (2DM), startup baseada em Singapura. Além de dominar a tecnologia de produção em escala industrial, a 2DM destaca-se pelo avanço no desenvolvimento da aplicação do material, em sua maioria realizado em parceria com diversos clientes que são líderes em suas áreas de atuação e com presença em vários países.

Gabriela Toribio, Gestora da Inova Ventures, explica que “esse investimento confirma o compromisso e ousadia da CSN como agente de transformação da indústria nacional, o que tem um gosto especial já que, em abril, a empresa completou 80 anos de fundação”.

De acordo com ela, o grafeno tem um potencial revolucionário na indústria, e a startup mantém uma posição diferenciada por sua equipe estelar e pela localização estratégica: “Eles contam com empreendedores experientes, como o Prof. Antonio Helio Castro Neto e o Dr. Ricardo Oliveira, que são duas das principais referências no assunto, e com um board composto por PhD’s e até com o ganhador do prêmio Nobel pela descoberta do grafeno, Konstantin Novoselov.

Além disso, o fato de estarem localizados em Singapura proporciona o acesso fácil a um mercado com grande potencial de expansão, como o uso em aplicações eletrônicas e em carros elétricos em países como a China e no Sudeste Asiático”, detalha. Outro diferencial da startup é a tecnologia utilizada, que tem menor custo industrial e um processo ambientalmente sustentável e econômico no uso de energia.