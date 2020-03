Montadora da região vai ajudar a produzir máscaras contra o coronavírus

Matéria publicada em 26 de março de 2020, 10:34 horas

Porto Real – As equipes de saúde da região, que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, ganharão um reforço para garantir a própria prevenção contra a doença. Máscaras usadas como protetores faciais serão produzidas na fábrica da PSA Peugeot e Citroën, em Porto Real. As informações são do site Auto Esporte.

A fábrica vai deixar de produzir alguns modelos, como 2008 e C4 Cactus e adaptar instalações da unidade para a confecção das máscaras. Em seguida, o material será doado para autoridades de saúde dos municípios da região.

O gerente geral da fábrica, Charles Costa, vai disponibilizar a impressora 3D da PSA para fazer peças que permitem a montagem da máscara. A impressora ficaria sem função nos próimos meses, já que a fábrica será paralisada em decorrência da pandemia. A impressora era capaz de produzir duas das quatro peças necessárias. O terceiro componente, assim como o corte das peças, serão feitos em Resende, em uma oficina escola para estudantes técnicos. A quarta e última peça, um elástico, será comprada de um fornecedor externo.