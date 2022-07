MRS abre inscrições para programa de estágio

Matéria publicada em 8 de julho de 2022, 17:11 horas

Sul Fluminense – A MRS recebe inscrições para um novo ciclo de seu Programa de Estágio 2022. São 91 vagas distribuídas por cidades dos três estados onde a empresa atua – Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. São 75 vagas para estudantes universitários e 16 para alunos de escolas técnicas. Há vagas em áreas como Comercial, Inovação, Logística, Manutenção, Operação, Projetos, Recursos Humanos, Relações Institucionais, Segurança, Suprimentos, TI. As inscrições estão abertas até 08 de agosto e somente podem ser feitas por meio do site da empresa.

O processo seletivo compreende cinco fases: inscrições, testes on-line, business case on-line, painel com gestor e entrevista individual. Estudantes de diferentes cursos podem se inscrever. No caso dos universitários, alunos de cursos variados podem se inscrever, uma vez que a MRS atua num segmento que demanda conhecimentos em áreas como Administração de Empresas, Ciências Econômicas, Engenharias, Ciências Exatas, entre outras disciplinas.

No Estado de Minas Gerais, são 62 vagas: Juiz de Fora (39 vagas), Belo Horizonte (12), Conselheiro Lafaiete (3), São Brás do Suaçuí (3), Congonhas (2), Barbacena, Jeceaba e Mário Campos, com uma vaga cada. No Estado do Rio de Janeiro, são 11 vagas distribuídas nas cidades de Volta Redonda (4), Barra do Piraí (3), Rio de Janeiro, Valença, Paulo de Frontin e Três Rios, todos com uma vaga cada. Em São Paulo, há 18 vagas: Cubatão (4), São Paulo (4), Santo André (4), Taubaté (2), Santos (2), Cruzeiro e Itaquaquecetuba, ambas com uma vaga.

A MRS se preocupa em manter um ambiente acolhedor e inclusivo. O processo seletivo para o Programa de Estágio 2022 também é aberto à participação de profissionais e estudantes PCDs. Temos uma cultura que valoriza a diversidade e o potencial das pessoas. Para todas as nossas vagas e processos seletivos, valorizamos a diversidade em todos os seus aspectos.

Dados gerais

Programa de Estágio – MRS Logística

Número de vagas: 91 vagas

Data limite para inscrições: 08 de agosto

Como se candidatar: Site da empresa

Áreas das vagas: Comercial, Inovação, Logística, Manutenção, Operação, Projetos, Recursos Humanos, Relações Institucionais, Segurança, Suprimentos, TI

Quem pode se candidatar: estudantes universitários e alunos de escolas técnicas

Benefícios: Bolsa auxílio compatível com o mercado; Vale transporte; Vale alimentação/refeição; Assistência médica; Seguro de vida; Gympass.

A MRS não divulga o valor da bolsa estágio.