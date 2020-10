‘Na Hora’ e Sine têm vagas abertas em Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de outubro de 2020, 20:00 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda, por meio do Na Hora e através do Sistema Nacional de Empregos (Sine), tem disponíveis vagas de emprego para as funções de auxiliar administrativo financeiro, pintor ou meio oficial pintor, e ajudante de obra – as duas para trabalho em altura. As vagas são para preenchimento em caráter de urgência.

Os candidatos a vaga de auxiliar administrativo financeiro devem possuir Ensino Superior Completo, experiência em carteira de trabalho e conhecimento no software Microsoft Excell. Além do salário de até R$ 2 mil, quem for contratado terá direito a vale-alimentação. Interessados devem encaminhar currículo para exatacp@gmail.com.

Para as oportunidades de pintor ou meio oficial pintor, e de ajudante de obra – as duas exclusivas para moradores de Volta Redonda, os requisitos são: Ensino Fundamental completo e experiência em carteira de trabalho. Os salários são de R$ 1.645,07 para pintor (meio oficial) e R$ 1.562,70 (ajudante de obra). Os benefícios para as duas vagas são Vale-alimentação, cesta básica, seguro de vida, uniforme e refeição no local. Quem quiser concorrer deve encaminhar currículo para gisele@progecon.com.br.

Quem quiser informações sobre outras vagas de emprego pode ligar para o telefone do Na Hora: (24) 3346-6207 ou comparecer à unidade que fica na Avenida Antonio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.