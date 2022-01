Nova diretoria do Sicomércio toma posse em 16 de março

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2022, 16:27 horas

Volta Redonda – O Sindicato do Comércio de Volta Redonda (Sicomércio-VR) elegeu, no dia 27 de dezembro, a nova diretoria para o mandato de 16/03/2022 a 15/03/2026, numa eleição com chapa única. A posse será em março deste ano. O novo presidente será Levi Freitas, tendo como vices, Jerônimo dos Santos, atual presidente, e Gilson de Castro, que continua na pasta. “Nosso objetivo é dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido, buscar futuras parcerias e trabalhar cada vez mais pelo nosso setor. Agradeço a confiança dos diretores e dos associados que votaram em mim e na nova diretoria, que continua unida”, afirmou Levi.

Jerônimo também agradeceu aos diretores pela dedicação durante seu mandato e reforçou que, como vice-presidente, continuará atuando para contribuir com a nova gestão. “Somos um time que busca sempre o melhor para o desenvolvimento da nossa cidade, com foco na geração de emprego e no fortalecimento das empresas. Agradeço a todos que sempre nos apoiaram nesse tempo e estaremos juntos nesse novo mandato, contribuindo para futuros projetos”, acrescentou.

A nova diretoria

Diretores Efetivos:

Levi Moreira de Freitas – Presidente

Jeronimo Pereira dos Santos – 1º Vice Presidente

Gilson Ferreira de Castro – 2º Vice Presidente

Luis Fernando Soares Cardoso – 1º Secretario

Egberto Tyotaro Chokyu – 2º Secretario

Antonio Gleyson Borges – 1º Tesoureiro

Dalva Cristina Lima Ramundo – 2º Tesoureiro

Carla Regina de Souza Freitas – 1º Diretora de Promoção e Divulgação

Ana Paula da Rocha Gomes – 2º Diretor de Promoção e Divulgação

Paulo Biajoni Braga – 1º Diretor de Patrimônio

Paulo Roberto Fagundes da Costa – 2º Diretor de Patrimônio

Bruno Siqueira de Freitas – 1º Diretor de Produtos e Serviços

Antonio Luzia Borges – 2º Diretor de Produtos e Serviços

Diretores Suplentes:

Adriano de Oliveira Santos

Leonardo Costa de Almeida

Gilberto Nascimento da Silva

Osmar Fernandes de Souza

Cristiano José de Castro

Abílio de Oliveira de Paula Filho

Diretores Conselho Fiscal Efetivo

1-Cesar Fernando Alves Abrantes

2 – Jose Carlos do Nascimento

3- Filipe Duarte Timburimbá

Diretores Conselho Fiscal Suplentes:

1 – José Corrêa Neto

2-Amarildo Toledo da Silva

3- Leonardo da Silva Pires

Diretor Conselho Consultivo:

1-Antonio Costa Cardoso

Delegados da Fecomércio/RJ

1- Levi Moreira de Freitas

2-Antonio Luzia Borges

Diretores Delegados Suplentes:

1 – Jeronimo pereira dos Santos

2 – Bruno Siqueira de Freitas