Nova Sul Fluminense é líder regional em AM e FM

Matéria publicada em 24 de abril de 2020, 16:18 horas

Emissoras aparecem em ranking estadual imaediatamente à frente de rádio situada em Volta Redonda

Sul Fluminense – A Rádio Sul Fluminense/FM/96.1MHZ e sua “irmã” Rádio Sul Fluminense 1.390 AM são as líderes em audiência no Sul Fluminense, de acordo com o site radios.com.br. As emissoras, que pertencem a um grupo voltarredondense desde 2016, aparecem no ranking do site imediatamente à frente de uma emissora de Volta Redonda, conhecida por sua programação voltada ao público evangélico.

As duas emissoras têm sede oficial em Barra Mansa, mas transmitem a partir de estúdios em Volta Redonda. As atrações incluem vários dos programas com maior audiência na cidade, entre eles o tradicional programa “Dário de Paula”, comandado pelo radialista do mesmo nome.

As 96.1 é a primeira estação de frequência modulada criada no interior do Estado do Rio de Janeiro e uma das primeiras criadas no interior do Brasil. Também é a primeira a incluir em sua programação as transmissões das jornadas esportivas.

Isolamento

Durante o período de isolamento social, as duas emissoras têm experimentado altas em seus índices de audiência, segundo um dos diretores das empresas.

– Para parte do público, a possibilidade de combinar informações com música e entretenimento no mesmo veículo é muito atraente – diz ele.

Além disso, a interatividade oferecida há dezenas de anos pelas rádios, com os ouvintes conversando com os apresentadores por telefone e podendo ouvir a conversa no ar, é um atrativo extra.

Só recentemente esse tipo de interação se tornou possível na internet. com as seções de comentários nos sites noticiosos e em suas páginas nas redes sociais.