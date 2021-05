Novas vagas de emprego são disponibilizadas pelo Sine de Itatiaia

Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 13:15 horas

Itatiaia- O Sistema Nacional de Emprego (Sine), em Itatiaia disponibilizou seis novas vagas de emprego na quarta-feira, dia 05. As oportunidades são para Pizzaiolo, Garçom, Pintor Industrial, Piscineiro, Saladeira e Ajudante de Padeiro.

De acordo com a direção do Sine, para se candidatar a uma vaga, o morador deve entregar no Sine até sexta-feira, dia 07, um currículo atualizado ou encaminhar para sineitatiaia.emprego@gmail.com, com a vaga pretendida no assunto do e-mail. Junto com o currículo é necessário acrescentar no e-mail o número do CPF para que possa ser analisado se o candidato tem cadastro no sistema.

Caso o candidato ainda não tenha cadastro no Sine, será preciso que compareça com RG, CPF, e Carteira de Trabalho. O horário de funcionamento é de 08h30 às 17h. Para ser atendido, o morador deve ir ao local de máscara.

O Sine fica localizado na Avenida dos Expedicionários, nº 575, Centro. Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (24) 3352 6703

Confira as vagas:

Pizzaiolo

– Residir em Itatiaia;

– Ensino médio completo;

– Experiência em restaurantes;

– Disponibilidade de horário;

Garçom

– Residir em Itatiaia;

– Ensino médio completo;

– Experiência em restaurantes;

– Disponibilidade de horário;

Pintor Industrial

– Residir em Itatiaia, Resende ou Porto Real;

– Experiência na função;

– Curso de pintura industrial;

Piscineiro

– Residir em Itatiaia ou Região do Acesso Oeste;

– Experiência na função;

Saladeira

– Residir em Itatiaia ou Região do Acesso Oeste;

– Experiência na função;

Ajudante de Padeiro

– Residir em Itatiaia ou Região do Acesso Oeste;

– Experiência na função;