Novo Centro de Coordenação e Controle de Emergência Nuclear será inaugurado

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 09:58 horas

Angra dos Reis – Nesta sexta-feira (10), às 15h, será inaugurada a nova sede do Centro de Coordenação e Controle de Emergência Nuclear (CCCEN) – órgão da Defesa Civil estadual responsável pelas ações do Plano de Emergência Externo (PEE) da central nuclear de Angra dos Reis. O CCCEN ficará localizado no 3º andar do Shopping Piratas (Estrada do Marinas 91, Centro), no município.

O presidente da Eletronuclear, Leonam dos Santos Guimarães, estará presente na ocasião. Além dele, participará do evento o secretário de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro, Roberto Robadey Costa Júnior, entre outras autoridades.

Exposição de calendários da Eletronuclear

Na mesma data, a Eletronuclear lança a exposição de calendários da empresa, que fazem parte da campanha de esclarecimento da companhia sobre o plano de emergência. A mostra também ocorrerá no Shopping Piratas, que funciona diariamente das 10h às 22h. A exibição resgata a história dessas publicações, evidenciando a diversidade dos temas abordados ao longo dos anos.

A cada ano, aproximadamente 60 mil exemplares do calendário são distribuídos em Angra e Paraty. O objetivo é divulgar informações sobre o plano, incluindo orientações para os moradores em caso de emergência.

A exposição também contará com uma maquete de reator e totens interativos sobre o universo da energia nuclear no Brasil. Além disso, a equipe do Observatório Nuclear – centro de visitações da empresa na região – estará no local para esclarecer dúvidas dos visitantes.