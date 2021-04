OAB-VR agiliza atendimentos aos segurados do INSS

Matéria publicada em 16 de abril de 2021, 08:53 horas

Volta Redonda – Advogados e segurados passam a ter maior facilidade de acesso aos atendimentos prestados pelo do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), realizados na agência da unidade federal em Volta Redonda. A medida é parte das ações da Comissão de Direito Previdenciário da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de Volta Redonda, que solicitou junto ao INSS atendimentos presenciais, tanto para profissionais, quanto segurados, mesmo em tempo de pandemia de Covid-19. E mais: a pedido da entidade, profissionais da área e segurados de diversas cidades da região, poderão ser atendidos em Volta Redonda.

O presidente da OAB/VR, advogado Rodrygo Monteiro, explicou que a entidade quer evitar o máximo de deslocamento de advogados e segurados que, em muitos casos, precisam recorrer a outros municípios para conseguir agendamento para atendimentos. “O INSS está se adequando para que os nossos advogados possam ter acesso presencial aos processos de seus clientes, que estão em aberto junto ao órgão federal”, completou Monteiro, lembrando que, atualmente, advogados que atuam na área previdenciária, no município, muitas vezes são obrigados a buscar processos no Rio de Janeiro, por exemplo, por não haver acesso ao mesmos em Volta Redonda.

Além de facilitar os agendamentos para análise de processos, a presidente da Comissão Previdenciária da entidade, a advogada Tamires Feitas, mencionou que os atendimentos presenciais, referente às perícias médicas, suspensos ano passado por conta da pandemia, retornaram este ano e vem apresentando fluxo de agendamento favoráveis.

“O segurado precisa ter o seu direito garantido e nós da comissão de direito previdenciário da OAB VR, estamos fazendo de tudo para isso, facilitando a comunicação com o próprio INSS, completou o vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário, o advogado Rafael Fumian.

Mais

A Comissão de Direito Previdenciário vem realizando palestras virtuais para profissionais que atuam na área. O próximo evento, com o tema “Aposentadoria da pessoa com deficiência”, abordado pela professora, Priscila Machado, será pelo instagram da Comissão de Direito Previdenciário da OAB 5ª Subseção de Volta Redonda-RJ – @cdp.oabvr, no dia 3 de maio, à s 19 horas.